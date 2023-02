Aurora Ramazzotti ha spiegato di aver deciso di preparare un regalo per far vedere al futuro figlio chi sono i suoi genitori.

Aurora Ramazzotti sta per diventare mamma. La nascita del suo primo figlio è prevista tra la fine di marzo e l’inizio di aprile 2023 e Ramazzotti ha deciso di passare gli ultimi mesi di gravidanza preparando un regalo per il bambino: un album fotografico che racconta la sua storia con Goffredo Cerza, per fargli vedere com’erano i suoi genitori, come ha scritto lei stessa su una delle pagine.

Aurora Ramazzotti vuole raccontare la sua storia con Goffredo Cerza al futuro figlio

“Parti da un’idea: la mia era quella di raccontare la nostra storia fino all’arrivo del pargolo, come se stessi parlando direttamente a lui“, ha spiegato Aurora Ramazzotti rispondendo alla domanda di una fan.

“Ho pensato di dividerlo per anni e ho meticolosamente selezionato le foto più belle per ogni anno, avvenimento, viaggio. Anche foto stupide o divertenti che potessero star bene nel racconto.

Quella è stata la parte più difficile, dopodiché le ho mandate in stampa con un’app”, ha raccontato Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti ha consigliato di acquistare i materiali online

Aurora Ramazzotti è poi passata ai materiali utilizzati per realizzare l’album: colla, album, pennarelli, ecc., dando come riferimento per gli acquisti Amazon.

Quando una follower le ha fatto allora notare che il tutto può essere comprato in una qualsiasi cartoleria, Ramazzotti ha risposto che tutte quelle cose si possono sì comprare anche in un negozio fisico, ma online “si fa anche molto prima senza dover aspettare che arrivi tutto”.