Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: matrimonio in vista? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: matrimonio in arrivo

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza preso convoleranno a nozze. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti è quindi pronta al grande passo. E’ stata la stessa Aurora ad annunciare sul suo profilo ufficiale di Instagram di aver ricevuto, e accettato, la proposta di matrimonio da parte di Goffredo, proposta tra l’altro super romantica. La figlia della Hunziker ha scritto le seguenti parole a corredo del post, ricco di foto che ritraggono il momento nel quale il compagno le ha chiesto di sposarlo: “Ho detto di sì nel posto in cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre Goffredo.”

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: i messaggi di affetto

Sono stati tantissimi ovviamente i messaggi di affetto ricevuti da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza dopo l’annuncio del loro matrimonio, non solo da parte di personaggi famosi ma anche dai tanti follower della giovane influencer. Ecco alcuni di questi messaggi: “meravigliosi, congratulazioni ragazzi. Siete bellissimi”, “Che belli che siete, auguri e viva l’amour!”. Lo scorso anno Aurora Ramazzotti, nel corso di una intervista per il settimanale Gente, aveva in realtà detto che non pensava al matrimonio, che per lei non era un passaggi prioritario e che prima avrebbe voluto un secondo figlio. Evidentemente la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha cambiato idea, ma del resto con un proposta così chi poteva rifiutare? Anche noi ci aggiungiamo quindi agli auguri per i futuri sposi!

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: la loro storia d’amore

Come abbiamo appena visto, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza presto convoleranno a nozze. La proposta da parte del giovane è arrivata mentre la coppia si trovava in vacanza a Londra, luogo in cui, come detto dalla stessa Aurora, si sono innamorati. Era il 2017 quando si sono conosciuti e hanno dato il via a una delle storie d’amore più belle. Lo scorso anno, Aurora e Goffredo sono anche diventati genitori del piccolo Cesare che, tra l’altro, era con loro a Londra e che presto vedrà la propria mamma e il proprio papà diventare marito e moglie. Ancora ovviamente non si hanno anticipazioni del matrimonio, come data o location, ma quello che è certo è che sarà un evento memorabile, non solo per Aurora, Goffredo e Cesare, ma per tutta la loro famiglia. Aurora e Goffredo sono senza dubbio un bellissimo esempio di coppia, come i genitori di Aurora, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti lo sono come senso di famiglia, infatti, nonostante la separazione, i due hanno uno splendido rapporto, e senza dubbio, saranno entrambi entusiasti per le nozze della loro figlia. Restiamo quindi in attesa di saperne di più, intanto se sul profilo ufficiale di Aurora Ramazzotti potete vedere tutte le foto della proposta di Goffredo ad Aurora, in cima al London Eye, uno dei simboli di Londra.