Assorbente interno: quali sono i tipi giusti per chi pratica sport? In questo articolo affrontiamo la questione, e cerchiamo anche di comprendere se fare attività sportiva può coincidere con la possibilità di indossare un assorbente interno.

Utilizzati per assorbire il flusso mestruale dall’interno, gli assorbenti interni hanno una forma cilindrica che li rende particolarmente adatti all’anatomia femminile. Inoltre, impediscono alle perdite di fuoriuscire.

Esistono opzioni alternative ai tradizionali assorbenti esterni: moltissime donne ne confermano l’efficacia e la praticità. Questo tipo di assorbenti è una di esse.

Negli ultimi anni, gli assorbenti interni hanno rappresentato una grande innovazione nell’ambito dell’igiene femminile. Offrono alle donne una maggiore libertà di movimento e discrezione, permettendo loro di svolgere con tranquillità attività come sport o nuoto.

Un po’ di storia può essere utile per comprendere meglio alcuni dei concetti più moderni. Una breve panoramica di come l’argomento abbia evoluto nel tempo può aiutare le persone a capire meglio gli sviluppi più recenti.

L’idea per il primo assorbente interno fu concepita dal dottor statunitense Earle Hass, che si dimostrò essere un inventore di grande ingegno. Fu lui a progettare quello che oggi conosciamo come tampone, per soddisfare le necessità della moglie, una ballerina. La sua idea fu ispirata alle donne dell’antico Egitto che usavano foglie di papiro durante le mestruazioni.

Nel 1936 si segnò l’inizio della commercializzazione dell’assorbente interno, il Tampax.

Nella storia recente, assorbenti interni sono stati spesso sottoposti a critiche non fondate, ma oggi possono essere usati con successo da molte donne che apprezzano la loro praticità e comodità.

Le donne possono affrontare con fiducia e comodità le loro giornate lavorative, le vacanze e gli obblighi di ogni giorno, grazie all’uso dell’assorbente interno. Pensiamo solo alla discrezione che si può avere quando si nuota o si praticano altri sport, o anche quando si è in vacanza con i propri cari o con gli amici.

I migliori tipi di assorbente interno, per chi fa sport

Ma quali sono le tipologie, e anche le marche, perfette per le donne che fanno sport? Scopriamolo insieme.

Saugella Cotton Touch Assorbenti Interni Normali: Naturali al 100%, ipoallargenici, in cotone. Si adattano ad ogni esigenza di flusso, perché sono disponibili in taglia mini, maxi e ultra.

Naturali al 100%, ipoallargenici, in cotone. Si adattano ad ogni esigenza di flusso, perché sono disponibili in taglia mini, maxi e ultra. o.b. 54 tamponi ProComfort Super: I tamponi della marca O.B sono davvero una garanzia. Sono infatti molto piccoli ma assorbenti, ipoallargenici ed anatomici.

I tamponi della marca O.B sono davvero una garanzia. Sono infatti molto piccoli ma assorbenti, ipoallargenici ed anatomici. Nett Original – Tampone digitale Super Plus, confezione da 24: Questi tamponi hanno un apertura con applicatore a corolla, che li rende ancor più semplici da inserire, e assolutamente confortevoli.

Questi tamponi hanno un apertura con applicatore a corolla, che li rende ancor più semplici da inserire, e assolutamente confortevoli. Tampax: Disponibili in tantissime varianti, gli assorbenti Tampax si confermano come l’ideale anche per fare il bagno, nuota e fare sport.

Qualche informazione utile su tamponi e sport

In commercio sono disponibili numerosi modelli di assorbenti interni, ognuno con le proprie peculiarità e adatto a diversi bisogni.

In particolare, è possibile ottenere assorbenti interni di dimensioni variabili a seconda della loro capacità di assorbimento. Ciò significa che ogni tipo di flusso necessita di una diversa misura di tampone.

Si raccomanda spesso l’utilizzo di un assorbente esterno con un grado di assorbenza minore rispetto a quello di un assorbente interno, ciò perché, a causa delle caratteristiche dei materiali con cui vengono realizzati i tamponi interni, questi tendono a dilatarsi.

In genere, l’assorbimento viene segnalato attraverso una scala che varia da una a quattro gocce. In alternativa, viene indicata la dimensione: mini indicata per i flussi più leggeri e super per quelli più abbondanti. Vediamo ora nel dettaglio:

Mini (indicato da una goccia): È un assorbente consigliato per flussi leggeri o per gli ultimi giorni del ciclo.

Regolare (indicato da due gocce): È perfetto per i flussi regolari.

Super (indicato da tre gocce): È l’assorbente consigliato per i flussi più abbondanti.

È l’assorbente consigliato per i flussi più abbondanti. Superplus (indicato conquattro gocce): È l’assorbente interno per chi ha un ciclo molto abbondante o per i primi giorni di flusso.

