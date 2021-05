L’arancione è il colore di tendenza della primavera 2021: acceso, con vibes super estive, è perfetto per il make-up, l’abbigliamento e gli accessori.

Arancione colore tendenza primavera 2021: beauty

L’arancione, molto spesso, è un colore sottovalutato per quanto riguarda la sfera beauty.

In realtà, si tratta di una nuance extra vitaminica, perfetta per la mezza stagione, che dona un tocco di luce se indossata.

L’arancione, sul viso, è l’ideale per chi ha un incarnato caldo, dalla colorazione dorate. Sugli occhi, si può giocare alternando sfumature diverse tra loro, in un mix di eye-liner e ombretti. Bellissimo su occhi scuri, si sposa molto bene anche con chi ha iridi azzurre.

Sulle labbra, vale lo stesso discorso degli occhi: i rossetti arancioni vanno benissimo per chi ha una pelle calda, sia che essa sia chiara o scura. In particolar modo, fa risaltare in modo eccezionale i colori di chi ha una pelle diafana con occhi azzurri.

Sulle mani, la manicure arancione è l’ideale per chi ama i toni accesi, che rimandano all’estate e alle sfumature del tramonto. Per un effetto molto chic lasciare le unghie corte, mentre per chi ama una nail art bella presente, le unghie a stiletto sono perfette. Le sfumature tra cui scegliere sono molte, dall’albicocca al salmone, senza dimenticarsi del fluo.

Arancione colore tendenza primavera 2021: moda

E che dire dell’arancione nell’abbigliamento? Anche in questo caso, è una sfumatura molto sottovalutata, ma che può dare grandi soddisfazioni per i look della primavera 2021.

Tra i capi preferiti per la primavera 2021 ci sono i vestiti. Che siano maxi, midi o corti, non possono che essere arancioni.

Mezza stagione chiama gambe scoperte. Perché quindi non optare per un bel completo primaverile con gonna o pantaloni al ginocchio in una bella sfumatura arancione? Da abbinare con accessori fucsia per un effetto wow, mentre con accessori più neutri se si ama non essere troppo appariscenti.

Un capo chiave della mezza stagione è sicuramente il blazer. Il suo potere è quello di cambiare radicalmente un look, rendendolo istantaneamente più chic. Se scelto in tonalità arancione, il blazer dona luce e vitalità anche agli outfit più seri e monotoni. Provare per credere.

Arancione colore tendenza primavera 2021: accessori

Gli accessori sono quel dettaglio a cui molto spesso non si dà abbastanza importanza. Sono però fondamentali per creare dei look studiati e belli da vedere.

Un bel paio di mules arancioni e l’outfit, di qualunque tipo sia, è salvo. Perfette con maxi skirts, ma anche con pantaloni a palazzo. E che dire dell’abbinamento con un look casual formato da jeans e t-shirt?

Borse, borse e ancora borse. Per quanto riguarda gli accessori lontani dal viso non vige più la regola dell’armocromia che vuole l’arancione solo nelle palette calde. Proprio per questo, una borsa arancione non può mancare nell’armadio di una fashion addicted.

E infine gli orecchini. Stando ai lati del viso, sono in grado di attirare l’attenzione di chi osserva e, proprio per questo, un bel paio di orecchini (anche realizzati a mano) arancioni sono perfetti per chi ha un carattere eccentrico e voglia di mostrarsi in tutto il suo splendore.