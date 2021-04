I modelli di borse più desiderati per la primavera estate 2021.

Borse primavera estate 2021

Si sa, una bella borsa fa da sola un look. Con l’arrivo della bella stagione, poi, c’è la voglia di colore e di freschezza e proprio per questo, puntare su accessori extra colorati è la scelta giusta.

Le grandi maisons di moda non si sono risparmiate e nelle loro boutiques (e sugli e-commerce) i modelli di it bags proposti sono uno più bello dell’altro. Certo, i prezzi non sono proprio abbordabilissimi, ma talvolta non è peccato puntare qualcosa di più costoso, con la certezza che durerà per anni.

Ecco quindi i modelli di borse per la primavera estate 2021 più belli e particolari. Cos’hanno in comune? L’essere super colorati e preziosi; sono borse perfette da abbinare ai look più casual per renderli particolari e da portare insieme a un completo più elegante.

Prada

Borsa dal design unico e accattivante grazie alla sua forma squadrata. Questa chicca di Prada è realizzata in pelle spazzolata, ha una tracolla staccabile in pelle che permette di essere indossata in vari modi. I colori sono super primaverili, tra di essi una nota di riguardo va al verde pastello, super chic.

Versace

Versace è sempre una garanzia. La sua Medusa, per la primavera estate 2021 assume delle colorazioni particolarissime, tra cui un bellissimo lilla. Le particolarità della borsa? Intermanete realizzata in Italia, ha sul davanti una placca raffigurante Medusa, ha un manico superiore, una tracolla in pelle e una a catena. La chiusura è con bottone magnetico e all’interno ha una tasca piatta.

Jacquemus

Di super design, la mini Le Chiquito di Jacquemus in versione arancione incarna perfettamente lo spirito primaverile. Con tasca interna per le carte, ha una chiusura magnetica e una tracolla removibile. Le dimensioni sono molto piccole: 12 x 9. Si tratta di una borsa perfetta per chi ama il design particolare e insolito.

Dior

Tra le varie borse di Dior, la Medium Lady in versione lavorata marrone, è sicuramente una delle più belle e particolari. Bellissima ed elegante, ha un design senza tempo, super raffinato. Realizzata in pelle di vitello marrone, è impreziosita da sovrapposizioni traforate, valorizzate da rosette artigianali applicate a mano. I ciondoli sono in metallo con finitura in oro. Ha tracolla removibile e tasca interna con zip.

Bottega Veneta

La borsa Point di Bottega Veneta è una vera chicca. Disponibile in vari colori (verde, viola, azzurro, beige, giallo, nero, grigio), è davvero particolare. Ha una struttura morbida e un manico triangolare in pelle. La chiusura è magnetica ed è realizzata interamente in pelle di vitello.