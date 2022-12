Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano di momenti di grande tensione in studio. Si sfiorerà la rissa a causa di Armando Incarnato, che si intrometterà in un momento dedicato ad una coppia. Non è la prima volta che il cavaliere fa scoppiare il caos in studio.

Anticipazioni Uomini e Donne: rissa sfiorata in studio a causa di Armando

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne svelano che ci saranno dei momenti di grande tensione nello studio, per via di una rissa sfiorata causata da Armando Incarnato, cavaliere che spesso riesce a scatenare il caos nel programma. L’attenzione è puntata anche su Mario, cavaliere del Trono Over accusato da Gemma di averla presa in giro e usata per riuscire a stare al centro dello studio. Questa volta è intervenuta Maria De Filippi, che ha messo l’uomo alle strette.

In studio si parlerà di Luca e Antonella. I due si frequentano da più di un mese e tutto sta andando nel migliore dei modi. Al centro studio analizzeranno il loro rapporto e, mentre Luca parlerà del suo legame con la dama, che sembra aver conquistato il suo cuore, si intrometterà Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano dirà il suo parere, scatenando l’accesa reazione di Luca. Tra i due si arriverà a sfiorare la rissa, con immediato intervento della conduttrice, che smentirà la versione dei fatti fornita da Armando.

Il cavaliere rivelerà che l’unica persona a cui continua a pensare è proprio Antonella. Sembra essere nato un nuovo triangolo sentimentale.

Anticipazioni Uomini e Donne: Maria De Filippi contro Mario, corteggiatore di Gemma Galgani

Al centro delle nuove puntate di Uomini e Donne ci sarà anche Gemma Galgani, in modo particolare il suo ultimo corteggiatore, Mario, che ha deciso di inviarle una lettera di scuse. La dama nelle scorse puntate ha raccontato di aver sentito il cavaliere parlare con Alessandro sul treno, perché aveva lasciato per errore la chiamata aperta sul cellulare. La donna dalle sue parole ha capito di essere presa in giro e che Mario l’avrebbe usata per stare al centro dello studio. Il cavaliere è stato nuovamente attaccato in studio, dopo questa lettera di scuse, perché ha tentato di discolparsi con un post pubblicato sul suo profilo Facebook ufficiale. Alla fine deciderà di intervenire Maria De Filippi. La conduttrice lo metterà alle strette e gli chiederà di riflettere se sia il caso o meno di tornare in studio dopo la pausa natalizia del programma televisivo. Si parlerà anche di Cristina, che rifiuterà un altro pretendente arrivato in trasmissione per conoscerla. La dama ammetterà di essere ancora interessata solo ad Armando Incarnato, con cui la frequentazione è finita da diverso tempo e con cui ha avuto non pochi scontri. Sarà sicuramente una puntata ricca di tensione e di colpi di scena, che terranno il pubblico che segue le vicende del trono over incollato allo schermo. Maria De Filippi si troverà a dover gestire tutte queste situazioni, con la bravura che da sempre la caratterizza e che ha già dimostrato in diverse occasioni.