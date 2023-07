Lunedì 10 luglio andrà in onda la terza puntata del reality dei sentimenti “Temptation Island“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, le anticipazioni per questa terza puntata.

Anticipazioni terza puntata “Temptation Island 2023”, Francesca: “non ce la faccio più”

Stasera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la terza puntata del programma televisivo condotto da Filippo Bisciglia “Temptation Island“. Anche quest’anno il reality è ambientato in un resort di lusso in Sardegna, vicino a Cagliari. Cosa succederà in questa terza puntata? Scopriamolo insieme. Nel video pubblicato sulla pagina ufficiale di Instagram del programma si vede Francesca in lacrime mente esce dal pinnettu indossando un abito rosso. Poco dopo si vede la ragazza parlare con Perla e dire le seguenti parole “non ce la faccio più”. Non si sa ancora cosa sia successo, molto probabilmente è stato fatto vedere a Francesca un video compromettente riguardante il fidanzato Manuel, il quale le aveva detto in passato di averla spesso tradita ma che tutto faceva parte del suo carattere ma che comunque aveva sempre visto lei come madre dei suoi figli. Alcuni utenti hanno commentato così il video: “Francesca credimi soffrirai tantissimo, ma quando passa sarà liberatorio, ti amerai, liberati, meriti di meglio” o “Scappa a gambe levate da Manuel”. Un altro utente ha detto che chiudere una relazione è molto difficile ma se è quello che serve per stare meglio è giusto farlo. Alcuni invece sostengono che Francesca in realtà stia fingendo e che alla fine uscirà comunque dal programma ancora fidanzata con Manuel. Nel corso della puntata di questa sera sicuramente ne sapremmo di più su questa coppia e sul perché Francesca ha detto quello parole a Perla.

Intanto però, l’esperta di gossip Deianira Marzano, ha riportato sul proprio account una segnalazione su Manuel. In poche parole una ragazza ha dichiarato di essere stata contattata più volte da Manuel prima che partisse per la Sardegna, affermando poi: “per me lui non è innamorato, altrimenti non ti intrattieni con le altre”.

Le altre anticipazioni sulla terza puntata di “Temptation Island”

Vediamo ora insieme le anticipazioni della terza puntata per quanto riguarda le altre coppie partecipanti al reality dei sentimenti, che vi ricordo va in onda ogni lunedì sera in prima serata su Canale 5. Nel corso di questa puntata il pubblico da casa scoprirà finalmente se Vittoria ha accettato o meno il falò anticipato chiesto dal fidanzato Davide, il quale ha capito di essere davvero innamorato di Vittoria, ma vuole capire se anche lei lo è davvero di lui oppure no.

Nel video pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale del programma di vede anche Gabriela che piange disperata mentre guarda un video, probabilmente del fidanzato Giuseppe, che pare sia sempre più vicino alla tentatrice Roberta.

Mirko invece ha ormai perso la pazienza vedendo i video della fidanzata Perla, in atteggiamenti sempre più intimi con uno dei tentatori.

Federico intanto continua a dire di non amare Ale, la quale capisce ormai che il ragazzo non aspetta altro che essere lasciato.

Insomma, la puntata di stasera si appresta a essere davvero molto interessante.