La prima puntata di Temptation Island è andata in onda lunedì 26 giugno in prima serata su Canale 5. Sono state presentate tutte le coppie e tra le fidanzate c’è anche Francesca, fidanzata di Manuel da circa due anni e mezzo. Lontana dal mondo della televisione, per la prima volta la fidanzata partecipa a un programma. Che cosa sappiamo su di lei e sul suo lavoro?

Chi è Francesca: cognome, lavoro, età, segno zodiacale e di dove è la fidanzata di Temptation Island 2023

Francesca Sorrentino (è questo il cognome della fidanzata di Temptation Island 2023), ha 23 anni di età e vive a Giuliano di Roma. Conoscendo solo l’anno di nascita, il 2000, ma non conoscendo la data esatta, è difficile anche risalire al segno zodiacale.

Di professione è tecnico della riabilitazione psichiatrica presso l’Università dell’Aquila, titolo da lei confermato anche sulla sua biografia social. Il suo profilo Instagram (@_francescasorrentino) è privato, ma si può comunque scorgere il numero di follower (2107) e il numero di post pubblicati (49). La biografia di Instagram è molto sintetica e concisa: «Tecnico della riabilitazione psichiatrica e Tecnico di analisi del comportamento ABA».

Per quanto riguarda la vita privata della fidanzata non si hanno particolari informazioni, se non quelle inerenti al suo rapporto con il fidanzato Manuel. I due stanno insieme da 2 anni e mezzo, uno dei quali vissuto in convivenza. Purtroppo, però, la relazione ha avuto delle difficoltà piuttosto pesanti e il loro arrivo nel programma dovrà aiutare entrambi a capire se continuare a rimanere una coppia o se, al contrario, decidere di prendere due strade separate.

Francesca, la fidanzata di Temptation Island 2023 e le problematiche con il compagno Manuel

Francesca Sorrentino e il fidanzato Manuel sono una coppia da circa due anni e mezzo. La fidanzata, però, vorrebbe da parte dell’uomo (30 anni) un po’ più di certezze e una sicurezza in più. Non a caso, infatti, il motivo che li ha portati a partecipare a Temptation Island 2023 è proprio una grossa falla nel loro rapporto: in due anni e mezzo di relazione Manuel ha lasciato Francesca ben cinque volte, tornando da lei dopo un mese. Lei ha sempre deciso di accoglierlo nuovamente, ma le cose a quanto pare non sono migliorate. La fidanzata vorrebbe capire che cosa, il suo uomo, provi realmente per lei e spera che il programma condotto da Filippo Bisciglia possa aiutarla a raggiungere tale consapevolezza.

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, però, Francesca Sorrentino è venuta a sapere alcuni dettagli rimasti sempre nell’ombra. Pare infatti che il fidanzato Manuel, ogni volta che decideva di lasciarla, procedeva con il conoscere nuove persone scambiandosi messaggi e vedendosi anche faccia a faccia. Francesca, però, di tutta questa situazione non ne era a conoscenza e averlo saputo a poche ore dell’inizio del programma le ha fatto capire che forse è giunto il momento di pensare un po’ di più a se stessa. Se Manuel non riuscirà a rendersi conto di quello che prova realmente, forse la loro storia finirà.