Anorgasmia femminile: come curarla in primavera

Durante il rapporto sessuale, non sempre la donna riesce a provare il piacere dell’orgasmo. Si tratta di una condizione molto comune che va sotto il nome di anorgasmia femminile che è possibile trattare con alcuni rimedi naturali e anche apportando delle modifiche al proprio stile di vita in modo da migliorare l’intesa sessuale sotto le lenzuola.

Anorgasmia femminile in primavera

Con questo termine si intende l’incapacità della donna di provare e vivere il piacere che deriva dal sesso e dall’esperienza sessuale con il partner. L’anorgasmia femminile è una condizione che vivono molte donne che non riescono a provare il massimo del piacere sessuale, ovvero l’orgasmo mentre stanno avendo un rapporto sessuale con il partner.

Forse il cambio di stagione, quindi il passaggio dalla fine dell’inverno e l’inizio della primavera, ma anche le ore di luce, portano le donne ad avere difficoltà sotto le lenzuola. L’anorgasmia femminile è un disturbo della sfera sessuale che può essere assoluta, per cui la donna non ha mai raggiunto l’orgasmo né clitorideo né coitale oppure situazionale quando si raggiunge soltanto in talune circostanze ed episodi.

La donna che soffre di questa condizione può avvertire e provare piacere durante i preliminari, ma nel momento della penetrazione comincia a percepire qualcosa di strano che rende difficile raggiungere il massimo del piacere sessuale, quindi l’orgasmo. Alcune donne possono non riuscire a provare il piacere né tramite il sesso con il partner, ma neanche con la masturbazione.

Una condizione soprattutto femminile per cui il 12% della donna non ha mai raggiunto l’orgasmo e il 34% non l’ha avvertito durante la penetrazione e il rapporto con il partner andando anche a compromettere la relazione che subisce pesanti effetti.

Anorgasmia femminile: come fare

Per la donna che ha difficoltà a raggiungere e provare l’orgasmo, è possibile rivolgersi a un esperto del settore che possa analizzare le difficoltà dal punto di vista psicologico. Parlare con un professionista in questo campo o anche con il partner può aiutare a migliorare il rapporto con la propria sessualità e riuscire a combattere il problema dell’anorgasmia femminile che affligge e preoccupa molte donne.

Uno dei primi passi è iniziare a esplorare il proprio corpo senza inibizioni né paure, lasciandosi andare. Provare a stimolare i punti che possono dare piacere ed eccitare è sicuramente un buon punto di partenza per riuscire ad abbattere i muri che le esperienze passate hanno portato a innalzare. In questo modo si aumenta la fiducia in sé stessi con ampia soddisfazione anche da parte del partner.

Una delle possibili cause dell’anorgasmia femminile potrebbe essere la monotonia e l’abitudine, quindi provare a sperimentare insieme al partner anche nuove posizioni può essere un metodo per approcciarsi al sesso in modo diverso migliorando questo aspetto. Usare determinati prodotti o integratori come Femmax sicuramente aiuta ad abbattere le inibizioni.

Considerando le belle giornate di sole, perché non approfittarne per dedicarsi a qualche attività da fare insieme al partner. Una passeggiata in mezzo alla natura o al verde potrebbe risvegliare gli istinti in modo da essere pronte per il sesso e vivere la sessualità riuscendo a provare l’orgasmo. L’esercizio fisico è un ottimo modo, non solo per allontanare stress e ansia, ma anche per rilassarsi e migliorare le prestazioni sia fisiche che sessuali.

