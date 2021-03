In primavera si risvegliano i sensi e nella coppia cresce il bisogno di creare un contatto fisico con il partner. Ma cosa fare se la donna non riesce a provare il massimo piacere e va incontro a problemi di anorgasmia? Ecco come risolverla con i rimedi naturali adeguati.

Anorgasmia in primavera

Durante la stagione primaverile, complice anche il cambio di stagione, la donna può avere delle difficoltà a raggiungere il massimo piacere, ovvero l’orgasmo. In questo modo, il rapporto rischia di compromettersi in quanto il partner non si sente apprezzato e stimolato. L’anorgasmia non è altro che l’incapacità che vive la donna di provare il culmine dell’eccitamento sessuale, nonostante sia stimolata nel modo giusto dal partner durante l’atto stesso.

In base a una ricerca che è stata condotta, sembra che circa il 70% delle coppie non abbia una buona vita sessuale e che l’anorgasmia, sebbene se ne parli poco, sia uno dei problemi più comuni che la donna può vivere nella coppia. Si tratta di un disagio che è difficile d’affrontare e che in primavera può raggiungere il suo culmine, in quanto si sente il bisogno di lasciarsi andare, ma alcune donne provano delle difficoltà.

I conflitti e i cambiamenti sociali, quali il lockdown, oltre al divario tra carriera e maternità, ha portato a una prospettiva diversa, ridefinendo le relazioni tra i partner. Tutti questi cambiamenti e squilibri tendono a riflettersi sul corpo, per cui la donna non riesce più a provare e vivere l’atto sessuale nel modo migliore sentendosi bloccata e aumentando il problema dell’anorgasmia.

Una insoddisfazione da parte di entrambi i partner che tende a manifestarsi per cause sia fisiche, ma anche psicologiche che possono riguardare l’ansia da prestazione, la scarsa autostima, oltre ad alcuni blocchi e a una educazione particolarmente rigida che condiziona il sesso e di conseguenza il rapporto fisico con il partner.

Anorgasmia in primavera: consigli

Appurate le cause dell’anorgasmia in primavera e la difficoltà, da parte della donna, di non riuscire a raggiungere il massimo del piacere sessuale, bisogna capire come fare a risolvere la situazione. A parte i prodotti come Femmax che stimolano il piacere, ci sono anche soluzioni e cure naturali che danno risultati garantiti ed efficaci.

Per riuscire a superarla e combatterla, si può parlarne con un esperto del settore che aiuta a individuare il problema per capire se ci sono delle incomprensioni e difficoltà nel rapporto di coppia. Parlarne con il partner può essere una buona soluzione, così come fare insieme delle attività che aiutano a ritrovare l’armonia e l’intesa, anche sessuale.

Dal momento che è appena cominciata la bella stagione, perché non approfittarne per dedicarsi a qualche sport, quale jogging o passeggiate da fare insieme. Fare una attività del genere può aiutare a essere maggiormente in sintonia e trovare quella armonia che è utile anche per stare bene sotto le lenzuola.

L’indebolimento dei muscoli pelvici può essere corretto grazie alla ginnastica intima e agli esercizi di Kegel, che sono contrazioni e rilasciamenti dei muscoli che circondano la vagina. Sono esercizi che aiutano ad aumentare l’afflusso sanguigno stimolando il piacere sessuale in modo da essere maggiormente pronte per l’atto sessuale. Bisogna ripetere gli esercizi per almeno 10 volte dalle 3 alle 5 volte al giorno.



