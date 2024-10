Un annuncio inaspettato per i fan

Angelina Mango, la giovane e talentuosa cantante italiana, ha recentemente annunciato l’annullamento di tutte le date del suo tour autunnale in Italia ed Europa. La notizia, comunicata dal suo ufficio stampa, ha colto di sorpresa i fan, che attendevano con ansia di vederla esibirsi dal vivo. La cantante ha spiegato che la decisione è stata presa a causa di un problema di salute che la costringe a prendersi una pausa dal palcoscenico. In un momento in cui la musica dal vivo sta tornando a fiorire dopo anni di restrizioni, la notizia ha suscitato una profonda tristezza tra i suoi sostenitori.

La dichiarazione di Angelina Mango

In una toccante dichiarazione, Angelina ha condiviso i suoi sentimenti riguardo a questa difficile scelta. “Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore”, ha scritto. Tuttavia, ha anche sottolineato l’importanza di ascoltare il proprio corpo e di mettere la salute al primo posto. “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me”, ha aggiunto, esprimendo gratitudine per il supporto dei suoi fan in questo momento difficile.

Il tour di Angelina Mango prevedeva concerti in diverse città, tra cui Milano, Napoli, Firenze, Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona. Ogni data rappresentava un’opportunità per i fan di vivere un’esperienza unica, caratterizzata da una fusione di musica, danza e effetti speciali. Tuttavia, ora i fan devono affrontare la realtà dell’annullamento. Per coloro che avevano acquistato i biglietti, è stata fornita una procedura di rimborso dettagliata. Le richieste devono essere inoltrate entro una certa data, seguendo le indicazioni sui siti di biglietteria. Questo rappresenta un ulteriore dispiacere per i fan, che speravano di vedere la loro artista preferita sul palco.