Un amore che si è trasformato in conflitto

La storia d’amore tra Angelina Jolie e Brad Pitt ha incantato milioni di fan in tutto il mondo, ma il loro legame si è trasformato in una lunga e complessa battaglia legale. Dopo il divorzio richiesto da Jolie nel 2016, a seguito di presunti episodi di violenza domestica, i due attori si sono ritrovati coinvolti in una guerra legale che sembra non avere fine. La situazione si è ulteriormente complicata con l’emergere di nuove prove e richieste da parte dei legali dell’attrice.

Il giudice ordina la presentazione di documenti

Recentemente, il giudice della Corte Suprema, Lia Martin, ha accolto la richiesta degli avvocati di Angelina Jolie, ordinando a Brad Pitt di presentare documenti che potrebbero dimostrare le violenze subite dall’attrice. Questa decisione rappresenta un passo significativo nella causa, poiché i legali di Jolie hanno descritto i documenti come “prove cruciali” per il caso. La richiesta si concentra su comunicazioni private e documenti relativi a un volo aereo avvenuto nel 2016, durante il quale l’attrice sostiene di aver subito abusi.

Le accuse di insabbiamento

Gli avvocati di Angelina Jolie hanno accusato Brad Pitt di aver tentato di insabbiare la verità riguardo agli eventi di quel volo, parlando di “anni di insabbiamento”. Secondo loro, le comunicazioni che Pitt è stato costretto a rivelare sono fondamentali per comprendere la dinamica della relazione e le presunte violenze. Nonostante le opposizioni da parte dei legali di Pitt, il giudice ha deciso di dare ragione a Jolie, aprendo la strada a ulteriori sviluppi in questa intricata vicenda legale.

Un futuro incerto per i due attori

Nonostante Angelina Jolie avesse espresso il desiderio di andare avanti con la sua vita, la battaglia legale con Brad Pitt continua a occupare un posto centrale nella sua esistenza. Entrambi gli attori sono ora coinvolti anche in un procedimento di risarcimento, con Pitt che richiede un indennizzo per la vendita di parte della tenuta di Miraval, effettuata da Jolie senza il suo consenso. Questo ulteriore aspetto della loro disputa legale non fa altro che complicare ulteriormente la situazione, lasciando i fan in attesa di sviluppi futuri.