Ex assistente di volo per la compagnia Alitalia, ha raggiunto la notorietà dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 9. Reality show di Canale 5, per quell’edizione condotto da Alessia Marcuzzi. Daniela si è ritirata dalla casa più spiata d’Italia, ma ha proseguito comunque la sua carriera partecipando, in qualità di opinionista e attivista, in diversi salotti televisivi.

La Martani è infatti salita alla ribalta soprattutto per le sue battaglie animaliste, combattute sia a telecamere accese sia a telecamere spente.

Chi è Daniela Martani

Daniela Martani è nata a Roma il 18 maggio del 1973, sotto il segno del Toro. Prima di raggiungere la notorietà partecipando alla nona edizione del Grande Fratello, ha lavorato come hostess per Alitalia. Proprio durante il reality però, viene licenziata dalla compagnia aerea a causa, pare, della sua partecipazione al programma.

La donna diventa così una sorta di simbolo della battaglia del personale contro l’azienda stessa. Sono infatti famose le foto che la ritraggono, per protesta con un cappio, mentre indossa la divisa delle hostess di Alitalia.

Attraverso i suoi profili social la Martani è solita dare voce ai propri pensieri spesso controcorrente, inveendo, talvolta con qualche parola di troppo, anche verso altri personaggi famosi. Sono infatti noti i botta e risposta tra lei, il rapper Fedez e l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, ed è nota anche la sua antipatia per l’ex corteggiatrice di Uomini&Donne, Giulia De Lellis, accusata dalla Martani di sfoggiare pellicce vere.

Daniela Martani all’Isola dei Famosi

Daniela Martani ha deciso di partecipare ad un altro reality in onda su Canale 5, l’Isola dei Famosi, che per questa edizione vede al timone Ilary Blasi, conduttrice e moglie dell’ex Capitano della Roma, Francesco Totti.

La notizia che vedrebbe la Martani nel cast con gli altri naufraghi, ha però destato subito grande scalpore tra l’opinione pubblica. Sono diverse infatti le testate giornalistiche che hanno additato la donna come no vax, a causa di alcune esternazioni che la stessa avrebbe fatto attraverso i suoi profili social in occasione della campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. Dal canto suo, l’ex gieffina non vede l’ora di partecipare al reality. Per l’occasione ha infatti dichiarato che vorrebbe dimostrare che chi come lei ha scelto di adottare un’alimentazione vegana, è in grado di sopravvivere anche su un’isola deserta.

Curiosità

Riguardo alla sua vita privata non si sa molto. Non è dato sapere, per esempio, se si frequenti con qualcuno. Ciò che si sa però è coerente con il suo spirito attivista. Daniela Martani è infatti una grande amante della natura e degli animali. È vegana e pare anche sia di religione buddista.