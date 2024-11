Andrea Delogu è una nota conduttrice televisiva. Vediamo insieme di saperne di più su di lei all’interno di questo articolo.

Andrea Delogu: chi è?

Andrea Delogu è una conduttrice televisiva, radiofonica e attrice italiana. E’ nata nel 1982 a Cesena, ha quindi 42 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Fino ai dieci anni la Delogu ha vissuto nella comunità di San Patrignano, dove i suoi genitori erano ricoverati per problemi di tossicodipendenza. Sono tanti i programmi televisivi e radiofonici condotti da Andrea Delogu, come sono diverse le pellicole in cui l’abbiamo vista recitare, come ad esempio “Ti stimo fratello”, “La settima onda”, “Nel bagno delle donne”, “I soliti idioti 3 – Il ritorno” e “Sei nell’anima”. Con una carriera in ascesa, Andrea Delogu è ora alla guida di un nuovo programma su Rai 2, ovvero “La porta magica“, che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 17.00.

Andrea Delogu: tra lavoro e amore

Come abbiamo appena visto, Andrea Delogu è una nota conduttrice televisiva e radiofonica, oltre che attrice italiana. Ospite di Caterina Balivo a “La volta buona“, Andrea ha raccontato di come si è avvicinata al mondo dello spettacolo. Aveva 14 anni quando è salita sul palco come conduttrice improvvista poiché Cristina D’Avena era in ritardo per il concerto e per lei quello è stato un momento cruciale: “sentire la mia voce nel microfono mi ha emozionato immensamente, tanto da decidere di fare della conduzione il mio lavoro.” Per quanto invece riguarda la sua vita privata, Andrea Delogu è stata sposata con l’attore Francesco Montanari con cui si è separata nel 2021. Precedentemente ha avuto una relazione con il tastierista dei Negroamaro, Andrea Mariano. Attualmente Andrea Delogu è fidanzata con il modello Luigi Bruno, di 17 anni più giovane di lei. Stanno insieme da tre anni e nonostante le tante critiche sui social per la differenza di età, tra loro le cose procedono a gonfie vele. Se volete saperne di più su Andrea Delogu la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 721mila follower.

Andrea Delogu: l’incubo stalker

Andrea Delogu si è recentemente sfogata con una storia pubblicata sul suo profilo ufficiale di Instagram, poiché si è sentita vittima di stalker. In poche parole la conduttrice ha ricevuto a casa un mazzo di fiori anonimo. Ma ecco che cosa ha detto la Delogu: “io lo so che pensate di essere romantici mandando dei fiori a casa della gente senza firmarvi, cercando di essere anche un pò misteriosi. Non lo siete. So che c’è dietro un intento ‘carino’ ma credetemi, è fuori luogo e soprattutto pone le persone in allerta. Se devo conoscerti ti saresti firmato, se non ho capito chi sei allora non abbiamo tutta questa confidenza e ti sei immaginato una relazione che non abbiamo. Il fatto che tu sappia dove abito mi agita.” Tanti sono stati i messaggi di solidarietà da altre donne che si sono trovate nella stessa situazione della Delogu.