Anche se è amore non si vede: trama e cast

Anche se è amore non si vede è un film datato 2011, diretto e interpretato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Si tratta di una commedia, che per la prima volta per il duo comico non si snoda sullo sfondo della Sicilia: difatti, uno dei “protagonisti” del racconto è il Lago Maggiore.

Le riprese sono state realizzate nella Regione Piemonte, tra Torino, Verbania e Villa San Remigio.

Anche se è amore non si vede: il cast del film

Pur allontanandosi dalla propria terra, Ficarra e Picone portano sempre con loro le loro origini e anche la tematica importante e attuale dell’emigrazione meridionale. Ad affiancarli c’è un cast piuttosto interessante: li affiancano infatti Ambra Angiolini, Diane Fleri e Sascha Zacharias. Nella commedia Anche se è amore non si vede vedremo poi David Furr, Giovanni Esposito, Sal Borgese, Antonio Rucco, Clelia Piscitello, Fabrizio Romano, Rossella Leone, Maria Di Biase, Corrado Nuzzo, Dajana Roncione e Thierno Thiam.

Al botteghino il film ha incassato 6 milioni di euro, ottenendo buone recensioni anche online. Attualmente il film è disponibile online sul servizio di streaming di Netflix, ma anche su Mediaset Infinity e Prime Video. Ma prima di scegliere se vederlo o meno, scopriamo più nel dettaglio la trama della commedia…

Anche se è amore non si vede: la trama

I protagonisti di Anche se è amore non si vede sono due personaggi completamente opposti tra loro: Salvo e Valentino, chiaramente intepretati da Ficarra e Picone.

I due, che lavorano nel turismo, sono amici sin dalla scuola elementare. Il primo è un romantico, alla perenne ricerca dell’anima gemella: l’amore è davvero la sua ossessione, al punto che prova a cercarlo anche sul posto di lavoro, assumendo hostess per i loro giri turistici solo sulla base dell’avvenenza e dello stato sentimentale (rigorosamente single, quindi).

Valentino, invece, è introverso, schivo e nell’attività lavorativa si limita infatti alla guida del pullman più che all’intrattenimento dei turisti. D’altra parte, però, lui ha già una relazione con Gisella, con la quale convive (interpretata da Ambra Angiolini). Il suo legame con lei è piuttosto oppressivo, al punto che Gisella, soffocata totalmente dal fidanzato, decide di lasciarlo. La donna è così in difficoltà da chiedere a Salvo di scaricare Valentino al posto al suo…

A questa bizzarra dinamica, si aggiunge poi Natasha (Sascha Zacharias), giovane guida turistica di bell’aspetto che Salvo non tarderà a corteggiare nonostante sia già fidanzata. Infine, a condire il tutto, c’è il ritorno di Sonia (Diane Fleri) dagli Stati Uniti, vecchia amica dei protagonisti, che porta con sé al seguito il fidanzato Peter (David Furr)… anche questa relazione però sembra giunta al capolinea.

Si susseguono in Anche se è amore non si vede una serie di equivoci, incomprensioni, tentativi fallimentari e dichiarazioni che sconvolgeranno l’equilibro nella vita di tutti i personaggi coinvolti. Perchè l’amicizia non si può trasformare in amore? Questa è la domanda a cui la commedia tenta di rispondere, offrendo un intrattenimento divertente e realistico che conferma la presa del duo Ficarra e Picone sul pubblico nostrano.