All Togheter Now: l’omaggio a Raffaella Carrà

Nella puntata d’apertura della nuova edizione di All Togheter Now si è svolto un medley con i maggior successi di Raffaella Carrà. “Ha deciso di diventare l’astro più luminoso del cielo”, ha dichiarato Michelle Hunziker nella puntata d’apertura dello show, dove si è svolto l’omaggio per la compianta showgirl e conduttrice, scomparsa lo scorso 5 luglio. Al medley hanno partecipato anche i giudici del programma: Anna Tatangelo, Rita Pavone, J-Ax e Francesco Renga.

Raffaella Carrà: la scomparsa

Raffaella Carrà è morta a Roma lo scorso 5 luglio a causa delle conseguenze di un cancro ai polmoni che aveva preferito tenere top secret. La notizia della sua scomparsa ha stupito e lasciato sotto shock i suoi numerosi fan che, in questi anni, l’avevano considerata uno dei volti più importanti del piccolo schermo italiano.

Raffaella Carrà: la malattia

La conduttrice aveva scoperto di essere stata colpita dal tumore già da diversi mesi ma aveva preferito tenere segreta la sua malattia anche per non procurare tristezza ai suoi fan.

Nei giorni successivi alla sua scomparsa si sono intercorsi omaggi e manifestazioni in suo onore. Alla camera ardente allestita in suo onore a Roma hanno presenziato numerose personalità del mondo politico, culturale e dello spettacolo.