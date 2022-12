La seconda stagione di Alice in Borderland sta per arrivare su Netflix: la data da segnare in agenda è il 22 dicembre 2022 e l'attesa è quasi conclusa

La domanda che il grande pubblico si stava facendo ha ufficialmente una risposta: Alice in Borderland 2 si farà? Sì, e la sua uscita è davvero vicina.

Scopriamo tutti i dettagli sulla data ufficiale e su dove vedere la nuova stagione.

Alice in Borderland 2: quando esce la seconda stagione e dove vederla?

Finalmente si può affermare con certezza: la seconda stagione della serie tratta dal manga di Haro Aso si farà, per la gioia di tutti i fan più accaniti.

Alice in Borderland 2 è stata annunciata durante l’evento giapponese TUDUM: siete curiosi di conoscere la data ufficiale? Penna alla mano e grande attenzione: Alice in Borderland 2 arriverà il 22 dicembre 2022.

La seconda stagione, proprio come la prima, arriverà su Netflix e sarà disponibile negli oltre 190 paesi in cui la piattaforma è attiva. Tutti coloro che sono interessati alla serie, dunque, dovranno sottoscrivere un abbonamento a Netflix, scegliendo sia la quantità di schermi da coinvolgere, sia la tipologia di pagamento (mensile o annuale).

Il thriller survival giapponese sta per tornare ufficialmente con un nuovo capitolo: siete pronti a tuffarvi nella nuova avventura?

Alice in Borderland 2: di che cosa parla?

Stando al finale della prima stagione, è intuibile che Alice in Borderland 2 sarà assai ricco di colpi di scena. Se bene ricordate (spoiler alert), la prima stagione si conclude in un modo alquanto sorprendete: Arisu e Unagi scoprono alcuni dettagli su Momoka e Asahi, tutto dopo avere ottenuto la carta del 10 di cuori e avere visto La Spiaggia bruciare. Grazie a un video girato dalle due, infatti, si viene scoprire che erano due Dealer del gioco e che si trovavano insieme a molte altre persone nella metro di Tokyo per assistere ai vari Game. Quando Arisu e Unagi arrivano alla base dei Dealer, però, scoprono che sono tutti deceduti: a quanto pare anche loro erano semplici pedine del Game Master.

Per la stagione di Alice in Borderland 2 si prevedono grandi novità:

La Shibuya deserta della prima stagione lascia spazio a una Shibuya devastata e coperta di vegetazione nella seconda stagione, dove Arisu e Usagi devono scoprire i misteri di Borderland per potere tornare nel proprio mondo.

Per chi non lo sapesse, Alice in Borderland è tratta da una serie di manga composta da ben 18 volumi, i quali raccontano tutti la storia completa (e ancora inedita) nella sua versione live action.

Lo show giapponese dovrebbe coprire quindi l’ultima metà del manga da cui è tratto, e pare che la seconda stagione presenti alcune differenze rispetto al materiale iniziale, considerando che alcuni dei giochi presenti nella prima stagione non hanno avuto lo stesso esito del manga.

Insomma, pare proprio che Alice in Borderland 2 sarà un vero e proprio coinvolgimento, in cui giochi, mistero, suspense diventeranno, ancora una volta, i protagonisti assoluti.

Il cast sarà composto bene o male dagli stessi attori e dalle stesse attrici, ma non mancheranno interessanti new entry, pronte a tuffarsi in una nuova avventura.

Il 22 dicembre 2022 Netflix apre le porte ad Alice in Borderland 2: tutto è pronto.