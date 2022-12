Il cast di Alice in Bordeland 2 vede il ritorno di alcuni personaggi del primo capitolo, anche se non mancherà l'ingresso di nuovi personaggi.

Dopo il successo della prima stagione, Alice in Borderland sta per tornare con il secondo capitolo.

La serie, ispirata agli omonimi manga di Haro Aso, ha conquistato milioni di persone e tra giochi in stile Squid Game e corsa alla sopravvivenza non mancheranno emozioni forti.

Alice in Borderland 2: il cast della seconda stagione

All’interno del cast di Alice in Borderland 2 si rivedranno alcuni dei personaggi comparsi già nella prima stagione, ma stando a diverse anticipazioni pare ci saranno anche delle new entry. Tra coloro che torneranno in scena nella seconda stagione ci saranno:

Kento Yamazaki interpreta Arisu ;

interpreta ; Tao Tsuchiya interpreta Usagi ;

interpreta ; Nijiro Murakami interpreta Chishiya;

Aya Asahina interpreta Kuina;

Ayaka Milyoshi interpreta Ann;

Riisa Naka interpreta Mira

Yuki Morinaga interpreta Chota Segawa;

Ayame Misaki interpreta Saori Shibuki;

Keita Machida interpreta Daikichi Karube;

Yutaro Watanabe interpreta Kōdai Tatta;

Sho Aoyagi interpreta Morizono Aguni;

Dori Sakurada interpreta Suguru Niragi;

Shuntarō Yanagi interpreta Last Boss/Takatora Samura;

Mizuki Yoshida interpreta Asahi;

Nobuaki Kaneko interpreta Takeru Danma/Cappellaio;

Riisa Naka interpreta Kano Mira;

Kina Yazaki interpreta Momoka;

Tsuyoshi Abe interpreta Kuzuryū

Il team di Alice in Bordeland 2 non vede l’ora di scoprire le reazioni del pubblico fan della serie: l’attesa è quasi completamente finita.

Di che cosa parla Alice in Bordeland 2?

Sulla scia del finale della prima stagione, Alice in Bordeland 2 riprenderà la sua narrazione e, come bene potete immaginare, non sarà una situazione semplice. I protagonisti si renderanno conto che coloro che pensavano essere i volti dei giochi, in realtà altro non erano che pedine del gioco stesso. La situazione pare non trovare vie di uscita: entreranno in campo nuovi giochi, nuove sfide, nuovi pericoli e la costante voglia di tornare alla normalità.

Sarà possibile? Riusciranno a tornare nel mondo di prima o quell’atmosfera terribile li inghiottirà fino all’ultimo respiro?

La lotta alla sopravvivenza continua e i giocatori, ormai esausti, dovranno trovare ancora un po’ di coraggio per affrontare la vita e, soprattutto, per tenerla stretta.

Quando esce Alice in Bordeland 2 e dove vederla?

La seconda stagione della serie ispirata ai manga giapponesi arriverà su Netflix il prossimo 22 dicembre 2022. Il successo della prima stagione ha consentito la produzione di un secondo capitolo, anche se, a quanto pare, la narrazione non seguirà precisamente i volumi.

Il pubblico non vede l’ora di capire che cosa succederà ai giocatori, se effettivamente questi riusciranno a trovare una via d’uscita o se saranno vittime di un complotto sadico e violento.

Alice in Bordeland 2 sarà dunque disponibile su Netflix, in tutti i 190 paesi in cui la piattaforma è attualmente attiva. Per potere accedere al contenuto è obbligatorio sottoscrivere un abbonamento, poiché Netflix ha eliminato il periodo di prova gratuita. Per tale motivo, quindi, l’utente dovrà scegliere l’abbonamento per lui più conveniente tra quelli proposti; a seconda del numero di schermi coinvolti e del tipo di pagamento selezionato (mensile o annuale), l’iscrizione avrà un prezzo variabile.

Manca davvero poco e i fan avranno modo di scoprire che cosa accadrà in quel mondo misterioso fatto di finti sorrisi, provocazioni e rischio a 360°: Alice in Borderland 2 sarà pelle d’oca, oltre che suspense.