Secondo i beninformati, l’uomo misterioso che avrebbe fatto perdere la testa ad Ilary Blasi è Cristiano Iovino. Di professione personal trainer, ha 36 anni e anche lui è nato a Roma. La differenza con Francesco Totti? La fede calcistica: è della Lazio.

Chi è Cristiano Iovino?

Classe 1986, Cristiano Iovino è nato a Roma. Di professione personal trainer, sembra che tra i suoi allievi ci sia anche qualche personaggio del mondo dello spettacolo. Di certo, il 36enne conduce un’esistenza da Vip. Frequenta locali amati dai volti dello showbiz: dal ristorante Dal Bolognese a Piazza del Popolo agli aperitivi da Giolitti, con qualche sosta da Saporetti, a Sabaudia. Non solo Roma e dintorni, è di casa anche al Billionaire in Sardegna e all’Hollywood a Milano.

Tifoso della Lazio, a causa degli impegni di lavoro frequenta poco lo stadio: questo, almeno, è quanto sostengono i beninformati.

Il flirt con Ilary Blasi

“Di questa cosa non mi interessa proprio parlare“: così Cristiano ha risposto all’Adnkronos che gli chiedeva lumi sul flirt con Ilary Blasi.

Il personal trainer e la conduttrice dell’Isola dei Famosi si sarebbero conosciuti grazie alla parrucchiera di lei, Alessia. La passione sarebbe scoccata fin da subito, con tanto di messaggi intercettati dallo stesso Francesco Totti. Quest’ultimo, pur non citando Iovino, parla così della nuova fiamma dell’ex moglie: “un uomo molto lontano da me, per fortuna“.

Le fidanzate famose di Cristiano Iovino

Innamorato e fedele del suo cane Teo, Cristiano ha avuto diverse fidanzate famose. Nel 2015 è stato insieme all’ex di Amici e Uomini e Donne Sabrina Ghio, tra il 2016 e il 2017 con la modella e influencer Alessandra Ferrara e, nel 2018, con Zoe Cristofoli. Qualcuno sostiene che abbia avuto un flirt anche con Giulia De Lellis, ma non ci sono conferme.