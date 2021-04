Se le venisse chiesto di descrivere la libertà con un oggetto, Alaskamotogirl lo farebbe sicuramente con l’ “anatomia” della sua moto. Quelle due ruote che corrono veloci sull’asfalto alla scoperta di nuovi luoghi in tutto il mondo sono una passione a cui non ha mai voluto rinunciare, neanche quando a dirle “non fa per te” è stato quello che allora era il suo fidanzato.

Scopriamo chi è Alaskamotogirl e la storia di quello che non è stato un semplice viaggio, ma un’autodeterminazione necessaria in una società in cui alcuni stereotipi, in questo caso su donne e motori, sono ancora troppo radicati. In sella alla propria Honda, dall’Alaska all’Argentina, questa ragazza ha dimostrato che il genere a cui si appartiene non può essere un ostacolo alle proprie passioni.

Chi è Alaskamotogirl: la ragazza in sella alla sua moto

Alaskamotogirl, all’anagrafe Nikki Misurelli, è originaria di una piccola contea del Winsconsin, negli Stati Uniti ma vive in una cittadina dell’Alaska, luogo dove ha avuto inizio il viaggio in compagnia della sua amatissima moto. Un viaggio che, oltre a farle scoprire le bellezze del mondo, le ha fatto indubbiamente acquisire più consapevolezza di se stessa e di ciò che è in grado di fare, nonostante sia donna.

Sì, purtroppo bisogna sottolineare la parola “nonostante”, perché c’è stato chi non ha creduto nelle sue capacità, in quanto donna.

Ma Nikki ovviamente, non si è fatta scoraggiare e ha colto l’occasione per raccontare la sua passione attraverso i social network.

Alaskamotogirl: quando si è sentita dire “tu no” Alaskamotogirl: quando si è sentita dire “tu no”

Tutto è iniziato quando il fidanzato le ha annunciato di voler fare un viaggio in moto, partendo dall’Alaska con destinazione Argentina. Nikki si era dimostrata entusiasta all’idea, un entusiasmo che però si è spento non appena lui le ha detto che sarebbe partito da solo, perché quella non era un’esperienza adatta ad una donna. Con quel giusto connubio di egoismo e testardaggine Nikki ha risposto a questo assurdo rifiuto partendo da sola, in sella alla sua Honda, lasciandosi alle spalle tutto, casa, lavoro e anche fidanzato.

Nikki ha documentato i suoi viaggi nella sua seguitissima pagina Instagram, “Alaskamotogirl”. Sul suo profilo è possibile vedere le tappe toccate e i tragitti fatti. Oltre all’Argentina tra le tantissime mete raggiunte ci sono anche Spagna, Francia, Portogallo, Austria e Italia. Tra una tappa e l’altra, per mantenersi da sola, Nikki ha anche svolto dei piccoli lavoretti stagionali.

Alaskamotogirl è un esempio anche per le mamme Alaskamotogirl è un esempio anche per le mamme

La sua pagina Instagram però, attualmente sembra essere ferma al 2019 e la causa di questo stop a detta della stessa Misurelli, sembrerebbero essere stati alcuni problemi di salute. Ma quindi Alaskamotogirl ha messo da parte la sua passione? Assolutamente no. Stando al suo profilo Facebook, che invece risulta essere aggiornato, oggi Nikki è mamma di un bambino. che porta con se alla scoperta di nuovi luoghi.

Alaskamotogirl continua quindi ad essere Alaskamotogirl, con l’unica differenza che ha dovuto riadattare i propri viaggi su misura di bambino, con tanto di seggiolino a spalla a seguito. Nikki continua quindi ad essere d’ispirazione per le donne e per le donne che sono anche mamme.

