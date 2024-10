Ansia da capelli grigi? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come affrontarla,. sfatando anche qualche mito.

Affrontare l’ansia da capelli grigi: a che età iniziano a comparire?

Prima o poi tutte noi dobbiamo far fronte alla comparsa dei primi capelli grigi, è un qualcosa di naturale che non si può fermare ma, per la maggior parte delle donne, è un vero e proprio shock trovare i primi bianchi. Il trascorrere del tempo porta inevitabilmente all’invecchiamento, le rughe e i capelli grigi sono senza dubbio le cose che “spaventano” di più noi donne. Ma, quando iniziano a comparire i primi capelli grigi? Diciamo che non c’è un età precisa, ma generalmente si cominciano a vedere i primi bianchi tra i 31 e i 35 anni, anche se può capitare anche molto prima, verso i 25 anni. E’ vero che chi ha i capelli chiari è “più fortunata”, qualche capello bianco lo si nota solo con lo specchio ingrandente e, quando cominciano a essere un pò di più basta qualche colpo di sole per camuffarli. Chi ha i capelli scuri è senza dubbio “meno fortunata”, in quanto anche solo qualche capello bianco si nota subito, per questo la maggior parte inizia già a fare la tinta verso i trent’anni. Ma, perché compaiono i capelli bianchi? Quali sono le cause scatenanti? Scopriamolo adesso insieme.

Affrontare l’ansia da capelli grigi: perché compaiono?

Come detto solitamente i primi capelli grigi compaiono tra i 31 e i 35 anni, anche se possono comparire anche anni prima. C’è chi sostiene che sia lo stress una delle cause della comparsa dei capelli grigi e, nella vita di oggi, la maggior parte di noi ha un tasso di stress molto elevato. In realtà la comparsa dei bianchi non è dovuta allo stress ma è semplicemente legato al deterioramento dei melanociti, ovvero quelle cellule responsabili di produrre il pigmento dei capelli. In poche parole la causa principale è il processo di invecchiamento.

Affrontare l’ansia da capelli grigi: miti da sfatare

Quando una donna inizia a vedere i primi capelli bianchi spesso prova un forte stato di ansia. Sebbene sia un qualcosa di naturale che, anno prima anno dopo, capita a tutte noi, si fa molta fatica ad accettare. Molte donne infatti hanno dichiarato che, una volta visti i primi capelli grigi, hanno cominciato a preoccuparsi dell’invecchiamento e a sentirsi molto meno sicure di sé e anche in imbarazzo perché temono il giudizio altrui. Molte donne inoltre si sentono molto meno attraenti una volta notati i primi bianchi. La comparsa dei bianchi non si può impedire, come non si può impedire la comparsa delle rughe, ma si può cambiare il nostro modo di affrontare questi cambiamenti, accettandoli e anche provando a valorizzarli. Infine sfatiamo un paio di miti legati ai capelli bianchi: