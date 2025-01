Un’icona della moda italiana

Rosita Missoni, fondatrice del celebre marchio di moda che porta il suo nome, è scomparsa oggi all’età di novantatré anni. La sua vita è stata un esempio di passione, creatività e dedizione, non solo alla moda, ma anche alla famiglia. Con il suo stile inconfondibile e la sua visione innovativa, ha saputo trasformare il brand Missoni in un simbolo del Made in Italy in tutto il mondo.

Un’eredità di stile e innovazione

Nel maggio 2023, Rosita e sua figlia Angela hanno partecipato a un evento significativo, il terzo Osservatorio “Donne e Moda”. Durante l’incontro, hanno condiviso la loro esperienza sul rapporto madre-figlia nel mondo della moda, evidenziando l’importanza del passaggio di consegne tra generazioni. Questo evento ha messo in luce non solo la loro connessione personale, ma anche il forte legame tra la tradizione e l’innovazione che caratterizza il marchio Missoni.

Un viaggio nel tempo e nella bellezza

Rosita Missoni è stata una pioniera nel settore della moda, capace di rompere gli schemi e di portare freschezza e vivacità nelle passerelle. La sua carriera è iniziata nel 1953, quando insieme al marito Ottavio ha fondato l’azienda, che è diventata famosa per i suoi tessuti colorati e i modelli audaci. La sua visione ha cambiato il modo di concepire la moda, rendendola accessibile e divertente per tutte le donne.

Un amore per la famiglia e per il lavoro

Rosita non era solo una designer, ma anche una madre e una nonna affettuosa. La sua casa a Sumirago, vicino al Monte Rosa, era il luogo dove la famiglia si riuniva per celebrare la vita e il lavoro. Le tavolate imbandite e le risate erano il segno di un amore profondo per la convivialità e la bellezza. Rosita ha sempre sostenuto che la moda dovesse essere un’espressione di gioia e libertà, un principio che ha trasmesso ai suoi figli e nipoti.

Il futuro del marchio Missoni

Nonostante le sfide affrontate negli ultimi anni, inclusa la perdita di membri chiave della famiglia, Rosita ha continuato a guidare il marchio con passione. Nel 2018, la famiglia ha ceduto una parte dell’azienda per garantire la competitività sui mercati internazionali, ma Rosita ha mantenuto il controllo sulla linea casa, dimostrando il suo attaccamento alle radici del brand.

La scomparsa di Rosita Missoni segna la fine di un’era, ma il suo spirito e la sua visione continueranno a vivere attraverso le creazioni del marchio e l’eredità che ha lasciato. La moda italiana ha perso una delle sue più grandi interpreti, ma il suo impatto rimarrà indelebile nel cuore di chi ama la bellezza e la creatività.