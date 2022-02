Difficile non notare la scelta di Achille Lauro di lasciare da parte i look complessi e scenografici fatti di strass, piume colori pastello e make up marcati, delle sue scorse partecipazioni al Festival di Sanremo a favore di outfit decisamente più essenziali.

Nei suoi nuovi look per Sanremo 2022 comunque, non mancano certamente i dettagli preziosi. Ecco quali.

I gioielli di Achille Lauro a Sanremo 2022

Per la sua seconda esibizione al Festival di Sanremo 2022 Achille Lauro calca il palco della kermesse ancora a piedi nudi e sceglie, ancora una volta la Maison Gucci. Osa quindi con una giacca in vernice effetto pitonato e pantaloni in raso. Sotto invece, una sottilissima camicia effetto nude.

Ma il fatto che Achille Lauro abbia scelto look più essenziali non significa che siano meno preziosi. Anzi, è esattamente l’opposto. Tra i dettagli look del cantante infatti spiccano i preziosissimi gioielli: ecco a quale brand appartengono e il loro prezzo.

Il brand

Oro rosa e diamanti per i gioielli sfoggiati da Achille Lauro durante le sue esibizioni sul palco dell’Ariston e il brand, così come la linea di gioielli, non apparirà come una novità agli occhi dei telespettatori più attenti. Si tratta infatti di Bvlgari e della sua linea di gioielli della collezione Serpenti Viper. Dettagli certamente non lasciati al caso, visto che la linea è stata usata per richiamare la trama utilizzata per la giacca in vernice di Gucci.

Per la precisione, Lauro ha indossato una collana il cui ciondolo raffigura la testa di un serpente impreziosito appunto da un pavè di diamanti e due pietre rosse come occhi. L’oro rosa divide il soggetto in preziosissime squame. Della stessa linea anche gli orecchini, gli anelli e i braccialetti indossati dal cantante sempre nel corso della sua seconda esibizione.

Il prezzo dei gioielli

Il prezzo dei gioielli, ovviamente, non è economico ma ce lo si aspetta da una Maison come Bvlgari, che si occupa di alta gioielleria. La collana per esempio viene venduta a 19.800 euro, il bracciale Viper invece a 49.400 euro (e Achille Lauro non si risparmia, indossandone uno per braccio).

I sei anelli, tre per per ogni mano, costano invece 5.000 euro ciascuno. Gli orecchini vengono invece venduti a 8.200 euro. Il tutto per un totale di oltre 150.000 euro. Nella prima serata invece, Achille Lauro ha sfoggiato anche un anello e gli orecchini della collezione B.zero1, quelli iconici del brand che hanno la forma di un bullone.