L’esibizione di Ahcille Lauro al Festival di Sanremo 2022 ha fatto infuriare il Vescovo di Imperia che ha scritto una nota ufficiale per condannare il gesto del cantante e l’intera kermesse. Sulla vicenda è intervenuto il direttore artistico Amadeus.

Achille Lauro: l’ira del Vescovo

Sul palco dell’Ariston Achille Lauro ha fatto il gesto di “battezzarsi” durante l’interpretazione del suo brano Domenica. La vicenda ha ovviamente generato una bufera da parte dei cattolici e, in particolare, il Vescovo di Imperia ha condannato l’accaduto con una notta ufficiale in cui ha dichiarato:

“Una triste apertura del Festival della Canzone Italiana ha purtroppo confermato la brutta piega che, ormai da tempo, ha preso questo evento canoro e, in generale, il mondo dello spettacolo, servizio pubblico compreso.

La penosa esibizione del primo cantante ancora una volta ha deriso e profanato i segni sacri della fede cattolica evocando il gesto del Battesimo in un contesto insulso e dissacrante. Il brano presentato, già nel titolo — Domenica — e nel contesto di un coro gospel, alludeva al giorno del Signore, celebrato dai cristiani come giorno della fede e della risurrezione, collocandolo in un ambiente di parole, di atteggiamento e di gesti, non soltanto offensivi per la religione, ma prima ancora per la dignità dell’uomo”.

La reazione di Amadeus

Quanto accaduto e le critiche sollevate dall’esibizione di Lauro hanno spinto il direttore artistico Amadeus a rispondere pubblicamente. “Rispetto il parere del Vescovo, sono credente e non trovo l’esibizione di Achille Lauro abbia offeso nessuno. Non sono turbato. Non manca di rispetto a nessuno e ogni artista deve potersi esprimere liberamente”, ha dichiarato il conduttore cercando di mettere a tacere la polemica.

L’esibizione

Achille Lauro ha dedicato la sua esibizione alla madre che, lo stesso giorno in cui lui ha cantato a Sanremo, ha compiuto 61 anni. “Oggi 61 anni fà nasceva mia madre. Oggi 61 anni dopo le regalo l’apertura del Festival di Sanremo. Ancora oggi guardo questa donna nello stesso modo. Le madri sono esseri divini, ci danno la vita ogni giorno. Oggi, in un nuovo inizio, vi omaggio del mio battesimo. Che dio ci protegga. Hallelujah”.