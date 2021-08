L’acquisto del vestito da sposa è uno dei momenti cruciali durante l’organizzazione di un matrimonio. Per non sbagliare nella scelta servono alcuni consigli mirati.

Vestito da sposa consigli

Per l’acquisto dell’abito da sposa non ci sono delle regole precise.

C’è chi preferisce optare per il vestito della madre, seguendo una tradizione di famiglia e chi, invece, spende ore e ore in diversi negozi per scegliere l’abito da sogno.

Un altro grande alleato, al giorno d’oggi, è la rete. Sui social, in particolar modo Instagram, è possibile ammirare moltissime creazioni dei brand, dai più famosi alle realtà di nicchia. E se da un lato questa varietà di scelta è un bene in quanto consente di poter fare una scelta tenendo conto di varie opzioni, dall’altro può rendere il tutto più confusionario.

Certo è, che per l’acquisto dell’abito del giorno più importante è essenziale osservarsi allo specchio e capire quali siano i punti che si vogliono mettere in risalto e i difetti che invece si desidera camuffare. L’abito perfetto per la modella sul catalogo può non essere adatto alle proprie forme e, proprio per questo, è sì importante tenere a mente le ultime tendenze, ma sono essenziali le prove in atelier. Per essere sicure di un risultato soddisfacente, ci si dovrebbe recare in negozio almeno due volte per indossare l’abito e determinare se sono necessarie modifiche prima dell’acquisto.

Vestito da sposa consigli: i dettagli

L’abito da sposa è il centro del matrimonio, ciò su cui, probabilmente, la maggior parte degli invitati poseranno gli occhi. Il vestito perfetto, però, non può essere tale se anche tutti i dettagli che lo accompagnano non lo sono.

Ecco quindi come la scelta della biancheria intima da indossare deve essere fatta tenendo a mente che sarà indossata per una giornata intera in una situazione di certo non tranquilla. La comodità, in questo caso, viene prima di tutto: scegliere quindi biancheria basic, senza cuciture o pizzi vuol dire non avere problemi durante la giornata.

Le scarpe sono un altro punto cruciale. Si può pensare di indossarne un paio durante la cerimonia vera e propria e poi cambiarle per l’eventuale ricevimento. Niente tacchi vertiginosi, con i quali si rischia di inciampare, ma sì a calzature belle e comode allo stesso tempo.

Vestito da sposa consigli: i modelli più belli

Ma ecco arrivato il momento di vedere alcuni abiti da sposa da cui prendere ispirazione per il proprio.

Tra i brand più amati per il grande giorno c’è Atelier Emé. L’abito Amanda in seta ha un animo romantico e delle linee essenziali. Il taglio asimmetrico slancia la silhouette e il drappeggio presente sul corpetto e sulla gonna rende il tutto più chic ed elegante.

In questo elenco non si può non menzionare Pronovias, brand luxury di abiti da sposa e da cerimonia. Per chi ama l’effetto sirena, il vestito Josephine è perfetto. Tessuto chantilly, profonda scollatura a punta e schiena effetto tattoo, senza dimenticare un piccolo strascico per sentirsi una vera dea nel giorno più importante.

E chi l’ha detto che l’abito da sposa debba essere per forza bianco? Con il Monica Rosa di Carlo Pignatelli, lo stile incontra la modernità. Abito sirena in colore bois de rose con corpino in tulle e scollatura americana perché la sposa di oggi è legata alla tradizione, ma la rivisita in chiave contemporanea.

C’è chi sogna il giorno del matrimonio come una favola e desidera un abito degno di una principessa. A realizzare questo desiderio ci pensa Alessandra Rinaudo con l’abito Enza. La forma è sempre a sirena con scollo profondo a V, ma ciò che catalizza l’attenzione è il tulle, che crea uno strascico elegantissimo. Altro dettaglio principesco è l’enorme fiocco posizionato nella parte anteriore.

Leggi anche: “Carlo Pignatelli e Pronovias: la nuova collezione sposo”.