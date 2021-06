Le acconciature da cerimonia, qualsiasi sia l’occasione, sono perfette per dare quel famoso “tocco in più” ai nostri outfit. Quelle di tendenza per l’estate 2021 le hanno già sfoggiate sui social network, le influencer più famose del momento.

Acconciature capelli cerimonia

Che si tratti di un invito ad una cerimonia davvero speciale o un semplice aperitivo, ogni occasione è buona per dedicare del tempo a noi stesse, per sentirci più carine del solito anche grazie ad un bel vestito, un make up che valorizzi il nostro viso e capelli acconciati in modo particolare rispetto alla pettinatura comoda e magari un po’ arruffata, di tutti i giorni.

Le influencer nostrane, sui rispettivi profili Instagram hanno già provato alcune acconciature di tendenza da cui possiamo prendere ispirazione.

Scopriamo quali sono.

Acconciature capelli cerimonia sfoggiate da Cecilia Rodriguez

Della coda di cavallo ne esistono tantissime varianti, dalla classica alla versione più vintage. L’influencer di origini argentine propone invece una coda di cavallo molto rock, con onde sulle lunghezze e lasciata più morbida sulla testa. I ciuffi più corti sono liberi di cadere sul davanti, mossi anche quelli, insieme ad una frangia lunga che va ad appoggiarsi leggermente sulle sopracciglia.

Una ciocca di capelli arrotolata su se stessa inoltre, nasconde l’elastico che tiene insieme la coda.

Cecilia Rodriguez ha provato anche una versione più “fresca” e adatta per l’estate, della stessa acconciatura descritta sopra, ovvero con uno chignon basso tenuto insieme da un morbido scrunchies, uno degli accessori per capelli che ormai da un anno è presente nelle tendenze, tanto per la sua bellezza quanto per la sua comodità, visto che non strappa e non lascia segni sui capelli.

Acconciature capelli cerimonia: Giulia De Lellis le sceglie chic

A proposito di chignon basso, la conduttrice di “Love Island Italia”, proprio durante una delle puntate dello show si è presentata con un’elegantissima versione della stessa acconciatura, che non solo è di tendenza, ma risulta anche essere senza tempo. La parte della testa è divisa da una drittissima riga centrale, ben tirata e tenuta in posa da un po’ di cera per capelli lasciando il viso completamente libero.

Sempre Giulia De Lellis ha indossato anche una delle tendenze della bella stagione più amate e particolari, ovvero i capelli raccolti con un foulard coloratissimo. Ci vuole forse un po’ di pratica per indossarlo, ma l’effetto creato dal connubio tra lo stile afro e quello “girl power” anni ’50 è davvero glamour.

Acconciature capelli cerimonia, quelle indossate dalla Ferragni

Lo si può intuire dagli scatti postati sul suo profilo Instagram, l’imprenditrice digitale ama moltissimo i look anni ’90. Dalle acconciature decorate con fermagli per capelli molto vistosi, alle trecce “da boxer”, fino agli space buns, ovvero due piccoli chignon sulla parte alta della testa, al posto dei codini. Per rendere ancora più particolare la questo tipo di pettinatura, Chiara Ferragni ne posiziona altri due dietro a quelli classici, avendone così, quattro.

In occasione della sua nuova collaborazione con il brand Nespresso, presentata anche a Madrid, Chiara Ferragni ha scelto un modernissimo top knot su un mezzo raccolto, dall’effetto spettinato. Una delle acconciature sicuramente più di tendenza per l’estate 2021.

L’occasione giusta

Matrimoni, compleanni, inaugurazioni o un semplice aperitivo tra amici, è sempre l’occasione giusta per presentarsi in ordine e con un particolare che vi faccia sembrare diverse dal solito. Che siate voi le festeggiate oppure semplicemente invitate ad una cerimonia particolare, un’acconciatura bella e curata non vi farà certo passare inosservate. Non vi resta che provarle e scegliere quella più adatta a valorizzare il vostro stile.