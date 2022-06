Complici alcuni matrimoni illustri che sono stati celebrati nell’ultimo decennio, il mito delle nozze da favola sembra essere tornato in auge come quando si sognava con le principesse della Disney da bambine. Non vale per tutte, ovviamente, ma sono comunque moltissime le donne che aspirano ad indossare un giorno l’abito bianco come coronamento di un amore.

E se nel mondo della moda c’è una fetta di mercato che non conosce crisi è proprio quella degli abiti da sposa. A prescindere da quale sia il colore – bianco, avorio, rosa, grigio perla – e lo stile, le cifre spese per un capo di abbigliamento che viene indossato una volta soltanto sono davvero notevoli, e non solo tra le persone ricche e famose.

C’è chi lo vuole su misura, chi preferisce puntare su collezioni un po’ datate, chi si ispira a una donna nota che magari stima o di cui, semplicemente, ha apprezzato l’abito; magari facendo riprodurre da una sarta alcuni dettagli, ad un prezzo certamente inferiore rispetto a quello speso da una principessa, un’imprenditrice o un’attrice.

Vediamoli, dunque, quali sono gli abiti da sposa più costosi di sempre, stando a quanto riportato dalle autorevoli riviste di moda in tutto il mondo.

Da Kim Kardashian a Chiara Ferragni: ecco gli abiti da sposa più costosi

Chi era già nato nel 1981, ma anche chi è nato molto dopo – considerando che quelle immagini vengono tuttora trasmesse da ogni media e sono disponibili su YouTube – ricorderà molto bene il matrimonio da favola per eccellenza (o almeno così sembrava in quel momento): stiamo ovviamente parlando delle nozze tra il principe Carlo e Lady Diana.

Sono passati più di quarant’anni, eppure quel giorno resta in qualche modo iconico; sia per la bellezza della futura principessa del Galles che per il suo abito da sposa passato in qualche modo alla storia: sette metri e mezzo di strascico – in nessun royal wedding si era mai vista, e si è ancora vista, una lunghezza simile – e un prezzo stimato allora intorno ai 150 mila dollari.

Una cifra che per quel tempo sembrava davvero proibitiva e che, con molta probabilità, non si immaginava sarebbe stata in seguito abbondantemente superata. L’abito da sposa di Lady Diana non rientra infatti neppure nella top ten dei più costosi di sempre.

I 10 abiti da sposa più costosi di sempre

Alla decima posizione troviamo, con una cifra che va oltre il doppio di quella spesa per l’abito di Lady D, ovvero circa 328 mila euro, il vestito firmato Valentino di Marie-Chantal Miller, moglie di Paolo di Grecia.

Poco sopra si piazza la moglie di George Cloneey, l’avvocatessa Amal Ramzi Alamuddin, che ne ha spesi “solo” 355 mila per l’abito targato Oscar de la Renta.

Ottava posizione, invece, e unica italiana in “classifica”, per Chiara Ferragni, che in occasione delle nozze con Fedez ha speso 370 mila euro di abito Christian Dior realizzato per lei da Maria Grazia Chiuri.

Davanti troviamo l’abito Marchesa di Coleen Rooney, moglie del calciatore Wayne Rooney, costato la bellezza di 403 mila euro.

Sesto, invece, in questa curiosa classifica degli abiti da sposa più costosi di sempre, quello che Kate Middleton ha indossato per il matrimonio con il principe William: 427 mila euro il vestito firmato Alexander McQueen e disegnato per lei da Sarah Burton.

Nella top five troviamo inoltre Salma Hayek, che per le nozze con François-Henri Pinault ha speso 448 mila euro di abito targato Nicolas Ghesquière, e Kim Kardashian, con un Givenchy di Riccardo Tisci da quasi 468 mila euro per il matrimonio con Kanye West.

A chiudere questo elenco degli abiti da sposa più costosi di sempre c’è il podio composto da: