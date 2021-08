Abbronzatura perfetta: come mantenerla più a lungo

Le vacanze sono purtroppo finite e bisogna fare i conti con la normalità e la routine di tutti i giorni. Oltre al ritorno al lavoro e a scuola, anche la tintarella ne risente e pian piano scompare. Per chi vuole che l’abbronzatura rimanga a lungo anche al rientro in città, ecco alcuni consigli utili da seguire per avere una pelle dorata e colorita fino a settembre e ottobre o tutto l’anno.

Abbronzatura perfetta

Chiunque ami la spiaggia e il mare è sicuramente alla ricerca di metodi che permettano una abbronzatura che sia perfetta con un bel colorito. Per una pelle dorata, bisogna cercare e usare delle protezioni solari che abbiano un elevato fattore di protezione che sia adatto al proprio fototipo in modo da non andare incontro a scottature o eritemi solari.

La prevenzione con prodotti specifici e adatti è molto importante proprio per non mettere a rischio l’abbronzatura e non causare danni ulteriori alla pelle. L’idratazione, quindi bere molto soprattutto acqua naturale evitando le bevande gassate, è molto importante anche per ottenere una buona abbronzatura e non solo per l’organismo, in generale.

Una protezione 30 è assolutamente indicata per poter ottenere una ottima abbronzatura. Inoltre, è consigliabile applicare la crema solare adatta alla propria pelle spesso durante la giornata, soprattutto se si sta al sole. Almeno ogni 4-5 ore è indispensabile applicare la crema solare in modo corretto lasciando che si assorba per ottenere un colorito che sia uniforme e ben omogeneo.

Si consiglia di vietare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata evitando i luoghi che sono troppo riscaldati oppure afosi che non sono consigliati per la protezione e cura dell’epidermide. Molto importante usare sempre il doposole che abbia proprietà lenitive, rinfrescanti, ma anche decongestionanti per avere una pelle maggiormente idratata.

Abbronzatura perfetta a lungo

Per coloro che, appena tornate dal mare, sono preoccupate per la loro abbronzatura, in quanto temono possa pian piano scomparire, ci sono alcuni consigli che permettono di mantenerla a lungo. Non è assolutamente facile, ma sicuramente possibile. La cosa importante è seguire alcuni passaggi importanti e anche usare un prodotto come UltraBronze che aiuta a mantenere la tintarella tutto l’anno e non solo nel periodo estivo.

Dal momento che la melanina tende a formarsi in profondità, è molto importante esfoliare la pelle con prodotti specifici in modo da idratarla e darle quei nutrienti e proprietà di cui ha bisogno perché sia ben idratata e compatta. Scegliere un doposole dall’azione lenitiva e idratante è fondamentale per mantenere l’abbronzatura a lungo e per diverso tempo.

Gli autoabbronzanti non sono importanti soltanto a inizio estate, ma anche soprattutto al rientro dalle vacanze. Sono prodotti che aiutano e rinforzano il colorito della pelle garantendo una abbronzatura e tonalità che si adatta perfettamente al colore che si è già ottenuto in precedenza. Dal momento che le previsioni sono ancora favorevoli, è possibile approfittarne per migliorare il proprio colorito senza dimenticare di usare una buona protezione solare.

Bisogna evitare i bagni caldi che seccano la pelle e contribuiscono alla disidratazione. Si consiglia di optare per un bagno con acqua tiepida. Una buona abitudine sarebbe evitare profumi o prodotti ricchi di alcool che inaridiscono la pelle accelerando la desquamazione. In questo modo la tintarella dura per diverso tempo come si fosse appena tornati dal mare.

Abbronzatura perfetta: rimedi naturali

Per una abbronzatura perfetta e soprattutto per mantenerla a lungo, sono diversi i consigli e gli step da seguire. In commercio sono diversi i prodotti che hanno questo effetto, ma il migliore, al momento, è UltraBronze che ravviva il colore della pelle garantendo una tintarella e un colorito dorato tutto l’anno, non solo durante il periodo estivo.

È una crema creata dai migliori esperti del settore che, non solo abbronza la pelle, ma permette anche di nutrila e idratarla in profondità. Un prodotto adatto per chi vuole una carnagione perfetta, ma non può andare al mare. Economico che permette di risparmiare sulle lampade che sono costose e non fanno molto bene alla pelle. Con UltraBronze è possibile scegliere come e quando abbronzarsi.

Un gel da applicare in pochissimo tempo in qualunque momento e stagione, quindi non solo in estate, ma tutto l’anno. Non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si compone di ingredienti naturali, quali:

Olio di germe di grano: presente in molti prodotti che ha proprietà idratanti e garantisce un ottimo benessere

presente in molti prodotti che ha proprietà idratanti e garantisce un ottimo benessere Vitamina E: ricca di antiossidanti, quindi previene l’invecchiamento generando il rinnovamente cellulare donando una pelle fresca e dal colorito uniforme

ricca di antiossidanti, quindi previene l’invecchiamento generando il rinnovamente cellulare donando una pelle fresca e dal colorito uniforme Sali minerali: garantiscono una pelle rimpolpata e luminosa.

Molto facile da applicare perché basta spalmarla su varie parti del corpo, massaggiare e lasciare che si assorba in profondità. Un prodotto testato scientificamente e con ingredienti di ottima qualità.

