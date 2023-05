A casa tutti bene – La Serie, 2 stagione: dove è stata girata

A casa tutti bene – La Serie è pronta a tornare sul piccolo schermo con una nuova entusiasmante stagione. La serie tv di Gabriele Muccino è ispirata all’omonimo film di grande successo, del 2018.

A casa tutti bene – La Serie: dove è stata girata?



A casa tutti bene è una serie tv davvero molto amata e apprezzata dal pubblico. Una serie tv scritta e diretta da Gabriele Muccino, che segue il successo dell’omonimo film del 2018. Sia il film che la serie tv hanno ottenuto un grande successo da parte del pubblico, che non vede l’ora di continuare a seguire le avventure della famiglia Ristuccia, i cui membri sono interpretati da Francesco Scianna, Simone Liberati, Silvia D’Amico, Francesco Acquaroli, Laura Morante e Alessio Moneta. Il cast è composto da molti altri nomi. Si tratta di un cast corale che riesce ad intrecciare le storie di tutti i protagonisti della serie tv. A casa tutti bene racconta le vicende della famiglia Ristuccia, proprietaria del famoso ristorante romano San Pietro, e delle lotte di potere e segreti che ne conseguono dopo la morte del capofamiglia, Pietro. Ma dove è girata questa serie tv?

A casa tutti bene è girata principalmente a Roma. La serie tv offre un’ambientazione affascinante che unisce modernità e tradizione e consente di approfondire i personaggi in modo più intenso rispetto al film. Per questa serie tv sono state scelte diverse location, soprattutto a Roma, con alcuni dei luoghi più iconici della città eterna a fare da sfondo alle travolgenti avventure dei personaggi. Tra le location della serie tv troviamo il rione Esquilino, dove è stata ambientata la villa usata come ristorante San Pietro, il Pantheon, il Colosseo, la Casa delle Vestali, gli acquedotti romani, che si trovano in diversi punti della città, il Grattacielo Italia, il Palazzo INAIL e il Grattacielo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

A casa tutti bene – La Serie: le differenze con il film



La principale differenza tra la serie tv e il film, uscito nel 2018, è il fatto che la pellicola è stata ambientata sull’isola di Ischia, mentre la serie si svolge interamente a Roma. La scelta delle ambientazioni ha come scopo quello di unire modernità e tradizione, per riuscire ad attirare il pubblico internazionale e promuovere il turismo nella capitale italiana. Inoltre, la serie offre molto più spazio per approfondire meglio le caratteristiche dei vari personaggi che fanno parte della famiglia Ristuccia, rispetto al film, permettendo agli spettatori di immergersi completamente nelle loro vite e in tutte le dinamiche familiari. In questa seconda stagione, inoltre, ci saranno molti più intrighi, molti più segreti, molte più incomprensioni, e di conseguenza il pubblico dovrà seguire bene la storia per riuscire a capire al meglio tutte le nuove dinamiche che si andranno a creare. L’appuntamento per vedere la seconda stagione di questa amatissima serie tv di Gabriele Muccino è previsto a partire da venerdì 5 maggio 2023, con cadenza settimanale. Una seconda stagione da non perdere.