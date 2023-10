Scopriamo insieme quali sono i 10 migliori detergenti viso per pelle miste, assolutamente da provare. Ci sono moltissimi prodotti in commercio, ognuno con caratteristiche diverse. È molto importante riuscire a trovare il prodotto adatto alla propria pelle.

I 10 migliori detergenti viso per pelle mista che devi assolutamente provare anche tu

Ci sono tantissimi prodotti in commercio, perfetti per prendersi cura della pelle del proprio visto. È molto difficile fare una selezione, ma sul web si trovano sempre consigli molto utili per provare dei prodotti adatti alla propria pelle. Secondo i suggerimenti del blog ClioMakeUp, possiamo scovare diversi prodotti tra mousse, gel e detergenti davvero ottimi per una pelle mista.

I 10 migliori detergenti viso per pelle mista sono:

Gentle Cleanse di Medik8: una mousse idratante con formula delicata a pH bilanciato a base di glicerina naturale e olio di foglie di rosmarino, perfetta per la detersione se si ha una pelle mista e sensibile; Toleriane Gel Moussant Adoucissant di La Roche-Posay: una mousse priva di profumo, ipoallergenica e non comedogena, perfetta per la pelle mista e sensibile, con problemi di intolleranze e allergie; WonderMousse ClioMakeUp: una mousse viso detergente e struccante che contiene olio di Macadam e un mix di attivi di origine vegetale estratti dalle piante di Acacia Concinna, Balanites Aegyptiaca e Gypsophila Paniculata, con proprietà detergenti molto efficaci ma anche molto delicate; CeraVe Foaming Cleanser: mousse per pelli miste a base di 3 ceramici essenziali, acido ialuronico e niacinamide; Mousse purificante Clarins: per chi ha una pelle mista con tendenza a sviluppare imperfezioni. Contiene estratti di erbe alpine dall’azione purificante e acido salicilico; Avène Cleanance Gel Nettoyant: purifica la pelle, detergendola in profondità, e tiene a bada la produzione di sebo. È un prodotto formulato per pelli grasse, ma adatto a pelli miste; Fresh Soy Face Cleanser: detergente in gel a base di proteine della seta che preserva il pH ed elimina le impurità quotidiane, idratando la pelle; Vichy Pureté Thermale Gel Frais Nettoyant: gel freschissimo per pelle mista e sensibile, in grado di riparare il viso dai danni dell’inquinamento ed eliminando ogni traccia di impurità; Olehenriksen Find Your Balance Oil Control Cleanser: detergente viso in gel riequilibrante con acido lattico, acido glicolico e attivi naturali, tra cui eucalipto e alghe; Garnier SkinActive Gel Detergente Rivitalizzante: il detergente viso per pelle mista low cost per eccellenze, con il 96% di aloe vera e ingredienti di origine naturale. Un prodotto economico senza parabeni, siliconi e coloranti sintetici.

Ogni donna deve trovare il prodotto più adatto alla pelle del suo viso, in modo da prendersene cura nel migliore dei modi e ottenendo i risultati desiderati. È sempre importante idratare la propria pelle e detergerla quotidianamente, grazie all’uso dei prodotti giusti, proprio come quelli che vi abbiamo elencato.

