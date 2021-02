Nell’ultimo periodo Zlatan Ibrahimovic si è dedicato a tanti altri aspetti oltre a quello calcistico, seppur quest’ultimo sia rimasto sempre la sua priorità in base a quanto da lui dichiarato. Dal 2 Marzo sarà ospite fisso per le serate della 71° edizione del Festival di Sanremo, ma Zlatan ha anche annunciato di aver intrapreso un’esperienza come stilista.

Zlatan Ibrahimovic stilista: la collaborazione con Dsquared2

Zlatan Ibrahimovic, punta di diamante dell’AC Milan ha annunciato la collaborazione con la casa di moda Dsquared2.

La capsule collection firmata Ibrahimovic coinvolgerà la collezione Primavera/Estate 2021 del marchio e comprenderà jeans di svariati lavaggi, una camicia in denim, una giacca in pelle nera, alcune felpe e t-shirts. Il logo che sarà inserito su ogni capo è la ripresa del suo tatuaggio più chiaccherato, ovvero la scritta “Only God can judge me” (“Solo Dio può giudicarmi”).

Solo alcuni pezzi presenteranno, al posto della scritta, un ritratto del calciatore.

La collezione comprenderà anche degli slip che sull’elastico porteranno la scritta “Ibra”. Questo fresco annuncio di collaborazione, porta a pensare che durante le serate del Festival di Sanremo Zlatan Ibrahimovic potrebbe indossare capi firmati Dsquared2, ma a questo riguardo non è stata data alcuna conferma o comunicazione.

