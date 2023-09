Yankee Candle: le fragranze autunnali

Nelle serate d’autunno è sempre bello creare la giusta atmosfera accompagnando momenti di relax e di svago con le candele. Tra i vari tipi di candele in commercio, le Yankee Candle, anche per la storia che hanno alle spalle, sono sicuramente le migliori in commercio. Scopriamo le fragranze per il periodo autunnale e quali ordinare.

Yankee Candle

Sono note per essere tra le più raffinati e inebrianti che possano esistere. Le Yankee Candle non sono soltanto semplici candele e sarebbe sbagliato etichettarle e considerarle soltanto in questo modo. In Italia sono diventate molto popolari al punto che sono usate come delle vere e proprie decorazioni o elementi d’arredo della propria casa.

In un paio d’anni hanno raggiunto un grande successo al punto che sono diventate dei veri e propri oggetti di culto. In ogni casa vi è almeno una candela di questo marchio. Hanno una forma e un design diverso da altre candele in circolazione. Sono in giare o vasi di forma cilindrica che poi sprigionano un aroma che si diffonde per tutta la casa.

La storia delle Yankee Candle ha origine antica dal momento che sono nate nel 1969 a Milwaukee, dove un 16enne voleva fare un regalo alla propria mamma, ma non aveva molte disponibilità economiche. Da quel momento, ha deciso di creare una prima candela con i pastelli di cera che ha venduto iniziando così la sua attività imprenditoriale. La prima candela del marchio risale al 1974 e, due anni dopo, fonda l’azienda.

Sono candele che, da allora, si sono fatte conoscere in tutto il mondo anche perché rappresentano l’idea di regalo perfetto. Hanno un profuma inebriante che dura per tantissimo tempo ed è possibile scegliere la fragranza preferita tra le tante in commercio, anche adattandola al periodo.

Yankee Candle per l’autunno

Ogni anno ci sono diversi tipi di Yankee Candle e ogni fragranza tende ad adattarsi al periodo. Per questa ragione, considerando i tanti aromi, non è affatto difficile riuscire a trovare quella che maggiormente corrisponde al proprio gusto. Per quanto riguarda la stagione autunnale, i profumi possono essere molto speziati o anche intensi al tempo stesso.

Alcune collezioni si identificano proprio con il periodo e la stagionalità. Alcune tipologie sono in edizione limitata e molto ricercate dai collezionisti di questo tipo di candele. Le Autumn Leaves, ovvero le foglie d’autunno, è un tipo di candela che, come dice il nome, rispecchia e richiama i profumi della stagione autunnale da accendere durante il giorno o la sera.

Per quanto riguarda la stagione autunnale, vi è una collezione di Yankee Candle che richiama il periodo e prende il nome di Daydreaming of Autumn con quattro nuove fragranze che vedono al centro i simboli della stagione. Gli alberi, le foglie, ma anche le sfumature autunnali sono parte di candele come Pumpkin Maple Crème Caramel, solo per citarne alcune.

Con l’avvicinarsi della stagione autunnale, sono poi diverse le candele del marchio che richiamano questa festività dal profumo di zucca o di altri elementi tipici, come la cannella o anche il mandarino.

Yankee Candle: le offerte Amazon

Sono elementi d’arredo che si trovano con varie offerte e promozioni sul noto e-commerce di Amazon dove basta cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche. La classifica qui sotto mostra le tre Yankee Candle per la stagione autunnale scelte tra le più indicate per il periodo con fragranze e profumazioni ottime.

1) Yankee Candle candela profumata in giara media incandescenza d’autunno

Una candela del noto marchio in Giara media con le foglie che riflettono la luce dorata del sole. Una candela con le note legnose del patchouli per rivivere le atmosfere ed emozioni di una passeggiata nel bosco in questo periodo dell’anno. Ha una durata fino a 75 ore di profumazione.

2) Yankee Candle candela profumata in Giara grande bastoncino di cannella

Per la stagione e la collezione autunnale, il marchio ha pensato a questa candela che mescola insieme il profumo di cannella insieme ai chiodi di garofano per una fragranza che ha durata fino a 150 ore.

3) Yankee Candle candela profumata candela in barattolo grande autunno dorato

Una fragranza autunnale in grado di riempire la casa coi girasoli dorati, le daglie riscaldate dalle note dello zenzero e del vetiver. Indicata per riempire spazi sia grandi che piccoli con una fragranza che riempie tutta l’abitazione.

