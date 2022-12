Yael Yurman, chi è: carriera e vita privata

Yael Yurman è una delle attrici che fa parte del cast di L’estate in cui imparammo a volare. Un’attrice giovanissima, di grande talento, nata in Canada e davvero molto promettente. Scopriamo tutto su di lei.

Yael Yurman: chi è?

Yael Yurman è nata il 28 giugno 2001 in Canada, sotto il segno zodiacale del Cancro, e ha due fratelli. È un’attrice, conosciuta per The Man in the High Castle, del 2015, e Once Upon a Time, del 2011. La giovane attrice, di soli 22 anni, viene da Vancouver, British Columbia, in Canada. Ha iniziato la sua carriera da attrice molto giovane ed è apparsa in diversi cortometraggi. Ha interpretato il ruolo di Clara Sampson in The Man in the High Castle e il ruolo di Anastasia in Once Upon a Time.

Un’attrice davvero molto giovane, che non ha mai svelato molto della sua vita privata e della sua carriera. Fa parte del cast di L’estate in cui imparammo a volare, e ha svelato anche qualche anticipazione della nuova stagione. Non si conosce il suo stato sentimentale. Nel suo profilo Instagram, in cui ha ottenuto oltre 6mila follower, condivide foto della sua vita privata, dei suoi momenti sul set, dei servizi fotografici e del suo lavoro.

La sua carriera è appena iniziata, ma sicuramente farà molta strada. La sua passione per la recitazione l’ha spinta a crearsi uno spazio nel mondo cinematografico e fin da quando era piccola ha cercato di coltivarla, dimostrando il suo talento.

Yael Yurman: le rivelazioni su L’estate in cui imparammo a volare

Durante un’intervista Yael Yurman ha parlato del suo lavoro in L’estate in cui imparammo a volare, spiegando che ha fatto un’audizione per partecipare alla serie e che sperava tanto di ottenere il ruolo di Marah. L’attrice ha spiegato che può immedesimarsi in questo ruolo, perché Marah cerca di trovare se stessa e di evitare che il mondo intorno a lei cambi. Yael Yerman ha spiegato che non può rivelare troppo, ma che sicuramente emergerà qualcosa in più sotto la maschera di adolescente ribelle del suo personaggio, che è stato difficile da ritrarre perché non è solo un’adolescente monella, ma è molto di più. “L’intero cast si è sentito come una famiglia fin dal primo giorno, quindi interpretare ciò è stato fantastico. Il rapporto di Marah con entrambi i genitori cambia molto in questa stagione, ma alla base di tutto c’è il desiderio di far parte di una famiglia felice” ha spiegato l’attrice, che ha raccontato che sul set hanno ballato su una serie di video musicali degli anni 2000. Yael Yerman ha spiegato di aver portato via dal set il retro della sua sedia, dove è scritto il suo nome. La sua passione per la recitazione è iniziata presto, perché era una ragazza che provava un po’ di tutto. L’attrice ha ricordato anche la sua esperienza in C’era una volta, che è stato il suo progetto più grande e anche molto divertente. “Un consiglio che vorrei dare è quello di innamorarsi del proprio viaggio e del processo della propria arte. Continuate a cercare, a imparare, a frequentare corsi, a leggere, qualsiasi cosa, ma mantenete viva la curiosità e la passione” ha concluso.