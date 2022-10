X Factor 2022, ripartono i Live: la conferenza stampa di presentazione

Tornano i Live di X Factor: i giovani concorrenti, suddivisi in 4 roaster, si daranno battaglia a partire da giovedì 27 ottobre in diretta su Sky e in streaming su Now.

Entra nel vivo la gara di X Factor 2022. Dopo le audition e la formazioni dei 4 roster, i 12 giovani talenti si daranno battaglia a partire da giovedì 27 ottobre 2022 in diretta su Sky e in streaming su Now Tv.

Nel corso della conferenza stampa, che si è tenuta martedì 25 ottobre al Teatro Repower di Assago, giudici e concorrenti hanno parlato dei loro obiettivi e delle emozioni alla vigilia dell’esordio.

X Factor 2022: “Sarà lo specchio della contemporaneità”

Durante la conferenza stampa di presentazione dei Live di X Factor 2022 sono intervenuti oltre ai giudici, alla conduttrice Francesca Michielin e ai concorrenti, anche Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, Eliana Guerra, showrunner XF 2022 e Marco Tombolini, Co-Ceo Fremantle.

Proprio quest’ultimo durante il suo intervento ha raccontato come “quest’anno più che mai il cast dei concorrenti è la rappresentazione della contemporaneità che stiamo vivendo“.

Grande emozione sia da parte dei giovani talenti che dei giudici, tutti alla prima esperienza al tavolo (ad esclusione di Fedez).

“Sono qui per loro e voglio che loro siano la cosa principale, loro portano la musica e la qualità è alta” ha detto Ambra parlando dei concorrenti. “La mia è una squadra eterogenea con anche una quota sperimentale. Stiamo lavorando bene e io sono molto contento” ha invece affermato Fedez. Determinato e concentrato è apparso Rkomi: “La sto vivendo molto intensamente, perchè voglio lasciare a loro qualcosa di più importante e non sto parlando della vittoria“. “Mi piacerebbe che al pubblico arrivasse lo spirito di questi ragazzi che per me rappresentano una certezza emotiva” ha invece chiosato Dargen D’Amico.

X Factor 2022: ospiti e serate a tema

Sono tantissimi gli ospiti previsti per l’edizione 2022 di X Factor. Durante la prima puntata saliranno sul palco del Teatro Repower di Assago Elisa, che presenterà un set esclusivo che rappresenterà un’anteprima del nuovo spettacolo live “An intimate Night“, e Durdust che proporrà un medley inedito estratto da “Duality“, nuovo lavoro in uscita il 28 ottobre. Già annunciato anche il superospite internazionale della terza puntata, ovvero Yungblud.

Per quanto riguarda i temi delle puntate, nella prima serata verranno presentate le cover mentre la seconda sarà un tributo alla “Mtv Generetion”, una vera e propria serata evento con ospiti alcuni dei vj che hanno fatto la storia di MTV. Solo a partire dalla quarta puntata i giovani potranno presentare sul palco di X Factor degli inediti. “Vogliamo che ogni casa accada a suo tempo – ha spiegato Eliana Guerra, showrunner XF 2022 – anche per sostenere il messaggio che non può succedere tutto subito perchè fare musica è una cosa seria“.

Il sistema di voto

Il voto durante i Live potrà essere espresso attraverso 4 modalità: da web, tramite il sito di X Factor, dalla App XF2022, attraverso il decord Sky o su Sky Glass

Le sqaudre di X Factor 2022

Sono 12 i giovani talenti in gara a X Factor 2022, divisi in 4 roster eterogenei, ciascuno capitanato da uno dei giudici.