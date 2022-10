Iako: chi è il cantante di X Factor 2022

Classe 1995, capelli biondi e piercing: Jacopo Rossetto in arte Iako è una delle personalità più particolari di X Factor 2022, scelto da Rkomi per i Live

Iako, pseudonimo di Jacopo Rossetto, è uno dei talenti di X Factor 2022: giovane e dalla umile personalità, è riuscito a colpire giudici e pubblico sin dal primo step delle Audition, raggiungendo al primo colpo quattro sì.

Desideroso di aprirsi, Iako vuole prendere l’esperienza di X Factor come un’occasione che possa aiutarlo sia musicalmente parlando, sia a livello personale: scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Iako: tutto sul cantante di X Factor 2022

Jacopo Rossetto – in arte Iako – è un giovane ragazzo di 27 anni (classe 1995) proveniente dalla bella Venezia. Accoglie la musica sin da bambino e cresce immerso tra le melodie blues (il padre è un musicista del genere) e la voce angelica della madre, cantante di un coro, Iako viene colpito subito dal desiderio di indossare i panni della musica, la sua. Inizia molto presto a sperimentare suoni e consistenze canore, dando vita a quello che lui stesso chiama “cantautorato elettronico“, di cui ancora sta assaporando le forme e le note.

All’età di 19 anni Iako decide di lasciare momentaneamente il suo posto del cuore, Venezia, per approdare a Londra, che gli consente di avvicinarsi al mondo della produzione e del clubbing. Quella vissuta a Londra è un’esperienza che dura circa 6 anni, dopo i quali decide di tornare a casa e concentrarsi sull’italiano.

Dal mix di culture, di suoni, di stili e di sensazioni, Iako crea qualcosa di assolutamente unico e personale; il suo stile introspettivo, quasi onirico, è la somma perfetta di due realtà del mondo agli antipodi.

Da una parte il rumore soffice dell’acqua di laguna, dall’altra le luci e il ritmo incessante di una città iperattiva; Venezia e Londra, l’Italia e il Regno Unito, le distanze che sembrano abbracciate, le culture che intrecciate costruiscono una nuova forma di musica, proprio quella che Jacopo Rossetto ha deciso di portare sul palco di X Factor 2022.

Prima di arrivare al talent musicale Iako ha pubblicato il suo primo EP, un insieme di pezzi in bilico “sulla linea oltre la quale si inizia a perdere la cognizione della realtà”, proprio come ha successivamente dimostrato alle Audition, catturando l’attenzione di tutti i giudici e in particolare di Rkomi. In quell’occasione, infatti, Iako ha deciso di portare una cover de Il mondo di Jimmy Fontana e ha letteralmente spiazzato pubblico e giudici tra emozioni e pelle d’oca. Emozioni che l’hanno portato alla fase successiva, quella dei Bootcamp, in cui ha rimarcato la sua incredibile personalità con il suo inedito I.A. (Intelligenza Artificiale), fino ad arrivare all’ultima fase, quella delle Last Call, in cui ha portato la cover di In alto mare della grande Loredana Bertè.

Alla fine Iako ce l’ha fatta ed è entrato ufficialmente a fare parte dei Live Show di X Factor 2022, scelto dal suo giudice Rkomi.

Seguitissimo già sui social, l’account Instagram di Iako conta già quasi 8000 follower, ma è destinato a crescere come la sua musica.

La squadra di Iako insieme al giudice Rkomi

Anche la squadra di Rkomi è pronta: insieme a Jacopo Rossetto in arte Iako ci sono anche i Santi Francesi e Giorgia Turcato in arte Jöelle. All’ultimo step delle Last Call hanno dovuto abbandonare la sedia la 18enne Delì Lin, la 21enne Manel e la band The Violet end.

Squadre fatte: è il tempo dei Live!