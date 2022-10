Lucrezia Maria Fioritti: chi è la cantante di X Factor 2022

X Factor 2022 è iniziato il 6 ottobre ma sembra che le quattro squadre, capeggiate dai quattro giudici, siano già state formate. Lucrezia Maria Fioritti è la cantante che ha lasciato tutti senza fiato alle audizioni del programma. Non ha deluso durante le puntate successive convincendo la giudice Ambra Angiolini a prenderla in squadra per portarla successivamente ai Live il 27 ottobre 2022.

Cosa sappiamo di lei?

Lucrezia Maria Fioritti: chi è?

Lucrezia Maria Fioritti è nata a Bologna nel 1996 in un famiglia di pianisti. Grazie ai suoi genitori sviluppa una grande passione per la musica e a soli tre anni entra nel Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano, molto conosciuto perché molti bambini vengono scelti per partecipare allo Zecchino d’Oro. All’età di 14 anni decide di iscriversi al Conservatorio di Bologna per dedicarsi allo studio della composizione classica e del pianoforte.

Per migliorare le sue abilità canore decide di frequentare il corso AFAM di canto al CMP Music Institute. Si trasferisce a Milano per provare a trasformare la sua passione in un lavoro.

Lucrezia Maria Fioritti è una cantante di X Factor 2022

Lucrezia Maria Fioritti decide di presentarsi alle audizioni dell’ultima edizione di X Factor 22. Sale sul palco per la prima volta accompagnata dalla sua tastiera e inizia a cantare il suo inedito intitolato Molecole.

Dargen D’Amico lo ha definito un po’ Indie ma anche con un gran potenziale a livello testuale. Infatti l’altra giudice, Ambra Angiolini si è commossa proprio per il testo. Fedez ha ammesso di aver sentito un brivido mentre la sentiva cantare. La giovane grazie alla sua bravura conquista i Quattro Sì , accompagnati da una standing-ovation del pubblico. Viene inserita nei Roster e riesce a superare la Puntata delle sedie. Durante quella delle Last call Lucrezia ha portato sul palco Fiore Mio, un brano di Andrea Laszlo De Simone e con questo conquista Ambra Angiolini che la include nel suo team e portarla con sé ai Live.