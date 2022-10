Beatrice Quinta è una delle cantanti della squadra di Dargen D’Amico per l’edizione 2022 di X Factor. Il giudice ha, fin dalla prima discordante audizione, visto qualcosa in lei di molto pop e molto trasversale, arrivando a scegliere di portarla ai live.

“Volevo dire al maestro delle elementari che non mi prese per cantare allo spettacolo (avevo fatto anche la coreo) che ieri sono stata presa nella squadra di Dargen. Quindi ciao, ci vediamo ai live”, ha infatti scritto lei stessa su Instagram, postando una foto della sua esibizione ai last call. Conosciamo meglio la cantante che ha in parte divisio la giuria del talent show!

Beatrice Quinta: età, carriera, X Factor

Il nome completo della giovane è Beatrice Maria Visconti, in arte Beatrice Quinta. Nata nel 1999 e dunque giovanissima all’interno del programma, è cresciuta in quel di Palermo ma ormai da tempo vive a Milano: ci si è trasferita proprio a ridosso del lockdown, ovviamente non potendo prevedere la situazione, ma quando Dargen ha ironizzato sul fatto che forse sarebbe stato meglio rimanere a Palermo in quel periodo lei ha confermato di trovarsi benissimo in quel del capoluogo lombardo.

Sappiamo che fin da piccola è stata immersa in un ambiente familiare appassionato di musica, specie della produzione a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, ravvisabile nelle sue influenze anche nel sound di Beatrice. Quest’ultima ha però dichiarato di essersi poi incanalata nel pop, guardando a grandi star come Britney Spears e Lady Gaga.

Alle audizioni di X Factor si è fatta subito riconoscere per il suo stile esuberante, i suoi look sgargianti e ricchi di dettagli, ma soprattutto per il suo inedito dal titolo “Se$$o” che attualmente conta già più di 88mila stream sul suo profilo di Spotify. Sulla piattaforma Beatrice Quinta totalizza già 17.188 ascoltatori mensili. Su Youtube, invece, la canzone ha 83.088 visualizzazioni dalla pubblicazione in anteprima avvenuta il 19 feb 2021. Ha già collezionato tanti commenti positivi, che sembrano surclassare la perplessità espressa invece da Ambra Angiolini una volta ascoltato il pezzo. “Una bomba”, “Non riesco a smettere di ascoltarla”, “La canzone più orecchiabile di X Factor”, hanno infatti scritto gli utenti.

Beatrice Quinta: curiosità e vita privata

“Se fossi una cosa sarei un meme”: così si descrive Beatrice Quinta sul suo profilo Instagram seguito da quasi 14 mila followers, confermando l’autoironia con cui si è presentata sul palco di X Factor.

Ma pare che Beatrice abbia pregresse esperienze sul piccolo schermo: nel 2015 ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano Paulette e da lì ha cominciato a scrivere brani per artisti come Giuliano Palma. Nel 2019 rilascia invece il brano Coco Pops con Warner Music. Dal 2020 collabora invece con l’etichetta Iris Flower. Si tratta di una carriera dunque già avviata, che X Factor senza dubbio porterà a un livello superiore.

In merito al suo stato sentimentale, invece, non abbiamo alcuna informazione ma al momento si presume che Beatrice Quinta sia single e concentratissima sul suo percorso artistico ne talent show di Sky.