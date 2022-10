I quattro giudici di X Factor, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez e Rkomi, hanno scelto gli artisti che faranno parte delle proprie squadre per le live audition, durante i Bootcamp. Tra i talenti scelti ci sono anche i Disco Club Paradiso, band che è salita sul palco con una versione particolarmente grintosa di Svalutation, brano di Adriano Celentano.

Chi sono i Disco Club Paradiso, scelti da Dargen D’Amico a X Factor

I quattro giudici di X Factor, Rkomi, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, hanno scelto gli artisti che faranno parte delle loro squadre per i live audition, durante i Bootcamp della nuova edizione del talent show. Durante l’ultima puntata del programma andata in onda lo scorso giovedì sera in prima serata su Sky1 e NowTV, gli ultimi concorrenti si sono esibiti, ma solo pochi di loro sono riusciti ad andare avanti.

Sono 12 gli artisti che sono stati scelti dai quattro giudici per passare alla fase finale del talent show, quella dei Live Show. Tra i talenti scelti da Dargen D’Amico ci sono anche i Disco Club Paradiso, una band che è salita sul palco con una versione particolarmente grintosa e movimentata di Svalutation, il famoso brano di Adriano Celentano.

La band è composta da quattro ragazzi molto giovani, che arrivano direttamente da Bologna.

Hanno dimostrato di avere una grande grinta, un’energia incontenibile e sono riusciti a convincere il pubblico e Dargen D’Amico, che li ha voluti nella sua squadra. Hanno trasformato lo studio in una pista di ballo, riempiendolo di movimento e di energia. Alle audizioni si erano presentati con un loro inedito, DCP, acronimo del nome della band. Il gruppo è formato da Lorenzo, cantante e bassista, Olmo, batterista, Muori, chitarrista, e Jacky, sassofonista. Sono ragazzi molto giovani, che sul palco riescono a dimostrare di avere una sintonia e una complicità davvero uniche. Hanno già un’identità ben definita e questo si nota anche dal loro look stravagante ed eccentrico, che rispecchia perfettamente il carattere del gruppo e la loro musica.

Il successo della loro esibizione e il giudizio di Dargen D’Amico

I Bootcamp sono una fase del talent show particolarmente delicata. Solo sei concorrenti hanno l’occasione di superarli e i giudici sono costretti a scegliere chi sono gli artisti più forti e talentuosi, a cui verrà assegnato un posto nelle varie squadre. Dargen D’Amico ha avuto diverse difficoltà nel compiere le sue scelte. Ogni concorrente ha grande talento e una sua particolarità, per cui i giudici devono basarsi sui propri gusti soggettivi e su ciò che richiede il mercato discografico. Per i giudici compiere una scelta non è certo facile, ma ovviamente devono cercare di non farsi condizionare dalle preferenze del pubblico. L’esibizione dei Disco Club Paradiso ha incantato il giudice, e anche il pubblico. Dargen D’Amico non ha avuto dubbi e ha dato immediatamente un posto nella sua squadra alla band, sostenuto dal pubblico. Il giudice ha mosso anche qualche critica, sostenendo che l’esibizione presenti degli elementi importanti ma anche confusi. Ha voluto rassicurare il pubblico, spiegando di voler intervenire, per migliorare e far crescere il suo progetto.