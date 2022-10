Matteo Siffredi: chi è il cantante di X Factor 2022

Ambra Angiolini ha scelto Matteo Siffredi come cantante da far esibire ai Live Show di X Factor 2022. Chi è?

Dall’ultima puntata delle Last Call di X Factor, andata in onda il 20 ottobre 2022, sembrerebbe proprio che le quattro squadre si siano formate. A capo di ognuna troviamo Dargen D’amico, Fedez, Ambra Angiolini e Rkomi. Tutti hanno fatto esibire i propri rooster e alla fine hanno scelto chi portare ai Live Show che saranno il 27 ottobre 2022.

Tra i cantanti che vedremo esibirsi troviamo Matteo Siffredi dalla squadra di Ambra Angiolini. Cosa sappiamo su di lui?

Matteo Siffredi: chi è?

Matteo Siffredi è un giovane ragazzo che viene dalla provincia di Savona. Si appassiona alla musica fin dalla tenera età infatti inizia a studiare subito chitarra. Le canzoni che lui ama interpretare sono dei classici intramontabili che adora trasformare e suonarli in modo molto raffinato. Matteo ha deciso di partecipare alle audizioni di X Factor 2022 con un arrangiamento della canzone intitolata L’appuntamento di Ornella Vanoni.

Accompagna la sua voce con la chitarra elettrica. Ambra Angiolini è stata subito colpito dalla sua performance mentre Dargen D’Amico e Fedez sono rimasti sbalorditi da come sia riuscito ad interpretare e riarrangiare questo brano.

Matteo Siffredi è un cantante di X Factor

Matteo Siffredi è il cantante scelto da Ambra Angiolini per i Live Show che saranno il 27 ottobre 2022, arrivando ad essere uno dei finalisti di X Factor 2022. Alle audizioni il ragazzo si presenta con una rivisitazione del brano di Ornella Vanoni L’appuntamento che decide di accompagnare con la chitarra elettrica. Ai Bootcamp invece preso dall’emozione non è riuscito a farsi valere e ha portato a casa un’esibizione manchevole. Nonostante questo Ambra ha deciso di portarlo alle Last Call. Ha cantato Lovely di Billie Eilish e Khalid accompagnando la voce al pianoforte. L’esibizione è stato un successo e ha colpito il cuore dell’attrice. Matteo Siffredi è il primo finalista e andrà ai Live Show di X Factor 2022. Come andrà?