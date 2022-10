Matteo Orsi: chi è il cantante di X Factor 2022

Le audition di X Factor hanno mostrato tanti momenti molto emozionanti e non sono mancate le lacrime, sia sul palco che tra i giudici. Una di queste forti emozioni è stata vissuta grazie a Matteo Orsi, un giovane cantautore romano che ha conquistato tutti.

Matteo Orsi: chi è?

Durante le puntate dedicate alle Audition di X Factor ci sono stati tanti momenti emozionanti. Non sono mancate le lacrime, sia sul palco che tra i giudici. L’ultima grande emozione è stata vissuta durante l’esibizione di Matteo Orsi, un giovane cantautore romano che ha davvero conquistato tutti, soprattutto tenendo conto che era la prima volta che si esibiva di fronte ad un pubblico. Matteo Orsi è uno dei 12 artisti che sono stati scelti dai giudici del talent show, Ambra Angiolini, Rkomi, Fedez e Dargen D’Amico.

Quest’ultimo ha scelto il cantautore romano, lo ha voluto nella sua squadra, nonostante i tanti dubbi, dopo che il giovane è riuscito a conquistare il suo cuore e quello di tutto il pubblico. Matteo Orsi è un ragazzo classe 1997 o 1998, originario di Roma. Un giovane appassionato di musica fin da quando era molto piccolo, ma che ha iniziato a cantare e suonare solo nel 2020, un anno molto particolare, in cui ha sentito il bisogno e la necessità di comunicare le proprie emozioni agli altri.

Prima di quell’anno aveva sempre preferito rimanere “in silenzio”, “nell’ombra”, per paura di mostrare le sue fragilità.

Matteo Orsi, dalla fragilità al palco

La sua fragilità si è rivelata un punto di forza per lui. Quando ha iniziato a cantare e suonare ha capito che i sentimenti che provava erano comuni a tante persone e che poteva riuscire a comunicarli attraverso la musica, emozionando anche chi lo ascoltava, proprio come è accaduto alle Audition di X Factor. Nel talent show si è presentato con un suo inedito, intitolato “Per non perderci mai più”. Una canzone che gli ha fatto ottenere una standing ovattino e che lo ha portato alle lacrime, spingendo Dargen D’Amico a salire sul palco per consolarlo. L’emotività della sua esibizione ha toccato tutti. Il giovane ha ottenuto quattro sì dopo al sua toccante esibizione e il successo sembra essere già scritto. Ambra Angiolini ha addirittura azzardato per lui dei paragoni particolarmente importanti con Riccardo Sinigallia, Niccolò Fabi e Federico Zampaglione. Ai Bootcamp è stato scelto proprio da Dargen D’Amico. Alle Last Call ha giocato una carta che ha conquistato tutti, ancora una volta. Ha portato una cover molto intensa di En e Xanax, di Samuele Bersani, che lo ha portato direttamente ai Live Show. Per quanto riguarda la sua vita privata e la sua vita sentimentale, al momento non si conoscono molti dettagli e non si sa se il giovane cantautore sia fidanzato oppure no. Quello che è emerso è che è uno studente universitario e ha un account su Instagram da diverse migliaia di follower. Sicuramente riuscirà ad ottenere il successo che merita, grazie ai Live Show. Alcuni telespettatori sono già convinti che potrebbe addirittura vincere il programma, proprio grazie alla sua grande sensibilità.