Si chiama Linda Riverditi la giovane cantante di Alba (Cuneo) che ha conquistato sin dalle Audition i 4 giudici di X Factor 2022. Per l’occasione ha portato la cover di Coraline, brano di grandissimo successo dei Maneskin: un rischio? Assolutamente sì, ma Linda Riverditi è riuscita a farlo suo, dimostrando un’enorme maturità artistica, proprio come ha affermato il giudice Fedez.

Chi è la giovane ragazza? Che cosa sappiamo di lei?

Linda Riverditi: tutto sulla giovane cantante di X Factor 2022

Linda Riverditi, classe 2003, ha 19 anni ed è nata e cresciuta ad Alba, in provincia di Cuneo, Piemonte.

La passione per la musica nasce quando ancora è una bambina e la accompagna durante tutta la sua crescita. Inizia a suonare la chitarra e il pianoforte, accrescendo sempre più il desiderio di volere intraprendere una carriera proprio all’interno del mondo della musica.

Prima di arrivare a calcare il palco delle audizioni per X Factor 2022, Linda Riverditi ha pubblicato un singolo nel gennaio del 2022 dal titolo Immorale sotto lo pseudonimo di LINDA.

La giovane ragazza di Alba arriva finalmente alle Audition del talent musicale più noto d’Italia ed esordisce così: “La musica è liberatoria, auto terapia. Sono qui perché ho bisogno di un boost di autostima!“. Dopo pochi minuti, una standing ovation tutta per lei, grazie alla incredibile performance portata sul palco sulle note di Coraline dei Maneskin.

Riverditi, oltre a essere un’interprete, è anche una cantautrice, ma è proprio alle audizioni che afferma di volere riservare per sé i suoi pezzi inediti ancora per un po’, non sentendosi ancora completamente a suo agio nel condividerli con un pubblico così vasto come quello di X Factor.

In apparenza molto timida e riservata, Linda Riverditi ha letteralmente ribaltato l’aria emozionando giudici e pubblico dopo un paio di note. Grintosa, sicura, emotiva quanto basta e molto più matura rispetto ai suoi soli 19 anni: Linda Riverditi si è guadagnata l’applauso di tutte le persone ed è l’orgoglio del suo paese di origine, Alba.

Con il suo look sbarazzino, il suo taglio di capelli corto e audace e il suo outfit ricco di accessori bold, Linda Riverditi è dotata di una fortissima personalità, che mixata alla sua oggettiva bravura, l’ha portata a conquistarsi tutti gli step previsti dal talent show, fino a raggiungere il posto tanto ambito dei Live Show: il palco ora è suo!

La giovane cantante è ovviamente presente anche sui social; il suo profilo Instagram, pubblico e attivo, conta già quasi 18 mila follower, destinati a crescere proprio alla sua presenza nel talent musicale.

Linda Riverditi a X Factor 2022: la squadra e il giudice

Linda Riverditi è riuscita a conquistarsi, step by step, il posto ai tanto ambiti Live Show. A partire dalle Audition (la sua performance con la cover di Coraline è stata anche commentata dal frontman dei Maneskin, Damiano David, che le ha fatto i complimenti, ringraziandola anche) fino ad arrivare all’ultimo passaggio, Linda Riverditi fa parte della squadra di Fedez insieme alla band di Torino gli Omini e a Dadà (Gaia Eleonora Cavallaro).

La sua strada verso il successo è partita e, con molta probabilità, la sentiremo passare nelle radio per diverso tempo: in bocca al lupo!