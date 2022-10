Wanna Marchi è stata ospite a Non è l'Arena ed è stato mandato in onda il video di un suo messaggio d'insulti a Giletti.

Wanna Marchi è stata ospite di Non è l’Arena insieme a sua figlia, Stefania Nobile, e Massimo Giletti ha mandato in onda un video in cui l’ex Regina delle televendite lo riempiva d’insulti.

Wanna Marchi: gli insulti a Giletti

Wanna Marchi è stata ospite di Massimo Giletti e, durante il programma tv, il conduttore ha fatto mandare in onda un vecchio video dove si sente l’ex Televenditrice infuriarsi contro di lui (che evidentemente all’epoca aveva fatto qualche servizio sul suo conto). “Quel porcone di Giletti sembra un prete mancato”, si sente dire alla Marchi nel video in questione, e ancora: “Parla di Wanna Marchi solo per fare share, perché il suo programma altrimenti non lo guarda nessuno”.

Massimo Giletti ha riso quando è stato mandato in onda il video e lo stesso ha fatto l’ex Regina delle Televendite, ospite di Non è l’Arena insieme all’inseparabile figlia Stefania Nobile.

Wanna Marchi: la pensione

Durante la sua partecipazione al salotto tv di Massimo Giletti, Wanna Marchi ha tuonato contro lo Stato Italiano per via della sua pensione, che ammonterebbe a soli 600 euro. “Questa è l’italia”, ha chiosato lapidaria l’ex conduttrice che oggi, dopo aver pagato il suo debito con la giustizia, sarebbe rimasta senza lavoro.

Di recente lei e sua figlia Stefania Nobile hanno anche fatto sapere che vorrebbere partecipare a un reality show e in tanti si chiedono se mai il loro proposito dovesse avverarsi. La questione, ovviamente, non ha mancato di sollevare polemiche in rete.