Wanda Nara e Mauro Icardi sono ai ferri corti? Il calciatore nelle ultime ore si è cancellato dai social e, secondo indiscrezioni, la causa potrebbe essere legata a una nuova crisi con la moglie.

Secondo indiscrezioni Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbero di nuovo ai ferri corti: la showgirl avrebbe infatti litigato di nuovo col marito perché lui avrebbe spiato i profili di China Suarez, la modella con cui alcuni mesi fa avrebbe tradito sua moglie.

La vicenda non è stata confermata ma, nelle ultime ore, Mauro Icardi si è cancellato dai social.

Wanda Nara: la crisi

Alcuni mesi fa Wanda Nara aveva scoperto che suo marito Mauro Icardi avesse inviato dei messaggi alla modella Eugenia “China” Suarez. La vicenda l’aveva mandata su tutte le furie e sui social Wanda Nara si era mostrata senza la fede nuziale scrivendo impropero contro suo marito e la modella. Icardi aveva fatto di tutto per farsi perdonare e alla fine Wanda Nara aveva ceduto:

“Se non succede non esiste e se te lo dicono è perché c’è stato un pentimento.

Credo nel perdono e nel pentimento. Odio l’orgoglio, le bugie e l’invidia. Non si dovrebbe distruggere una famiglia per queste cose. L’amore di una famiglia è più grande di alcune cose, ci sono sempre persone malintenzionate. Tutto succede per un motivo. E perché ognuno è libero di fare ciò che vuole della propria vita. Se siamo dove siamo, è perché ognuno di noi lo desidera”, aveva dichiarato.

La versione di Eugenia Suarez

Sui social intanto la modella Eugenia Suarez si era sfogata per la bufera che l’aveva investita.

“Scrivo questa lettera per abbassare il rumore esterno di bugie, maltrattamenti e sguardi protesi a costruire storie manipolate affinché sia io, ancora una volta, il capro espiatorio della violenza mediatica Sono stata in silenzio per molto tempo per vari motivi. Il principale è la paura e l’inesperienza, per non saper dare un nome al livello di bugie e atrocità che vengono raccontate per alimentare quello che si dice minuto per minuto in televisione”, aveva scritto.