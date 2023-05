Luce dei tuoi occhi: anticipazioni ultima puntata

Mercoledì 17 maggio 2023 andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata della serie televisiva italiana “Luce dei miei occhi” con Anna Valle. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, qualche anticipazione sull’ultima puntata.

Luce dei miei occhi: di cosa parla la serie televisiva?

“Luce dei miei occhi” è una serie televisiva italiana diretta da Fabrizio Costa e trasmessa in prima serata su Canale 5 dal 2021. La serie ha riscosso davvero molto successo tra il pubblico, la protagonista, Emma Conti, interpretata dall’attrice ed ex Miss Italia Anna Valle, è una ballerina che vive a Vicenza. Lei e il suo compagno, Davide, interpretato da Bernardo Casertano, hanno avuto una figlia che apparentemente è nata morta. A seguito di questo trauma, Emma decide di lasciare Davide e di trasferirsi negli Stati Uniti. Tredici anni dopo, Emma è ormai diventate un étoile di fama internazionale, ma decide di tornare a Vicenza non appena scopre che sua figlia in realtà è ancora viva. Emma inizia a lavorare presso la scuola di danza della madre e comincia a cercare la figlia insieme al professore del liceo Enrico Leoni, interpretato dall’attore Giuseppe Zeno. Tra i due nascerà anche una storia d’amore.

Luce dei miei occhi: anticipazioni ultima puntata

Manca meno di una settimana all’ultima puntata della serie televisiva italiana “Luce dei miei occhi” con Anna Valle e Giuseppe Zeno. In questa ultima puntata vedremo Roberto, il fratello di Anna, interpretato da Luca Bastianello, che, dopo essere finito in coma per colpa di un incidente, si risveglia ma non ricorderà più nulla. Roberto avrebbe dovuto incontrare Petra, interpretata da Francesca Cavallin, ma non si ricorda più il perché. A questo punto sarà proprio Emma ad affrontare Petra ma, l’incontro tra le due viene interrotto da Armando (Massimiliano Franciosa). Petra vorrebbe quindi andarsene da Vicenza portando con sé la piccola Diana, interpretata da Irene Paloma Jona. Quello che Roberto ha scoperto e che ora non ricorda potrebbe davvero cambiare tutto e persino mettere in pericolo la stessa Emma.

Petra alla fine confessa tutto riguardo al traffico dei bambini, la sua confessione però non convince del tutto Emma, convinta che la donna non dica tutta la verità. Enrico, che nel frattempo è sempre più vicino a Emma, viene aggredito da dei trafficanti, rischiando così la vita. Inizia una corsa contro il tempo quando Petra viene minacciata, se non vuole perdere Diana dovrà seguire delle istruzioni. In quest’ultima puntata verrà finalmente svelato chi è Alice, la figlia di Emma, fino al colpo di scena finale. Sarà davvero Diana la figlia di Emma? Emma ed Enrico riusciranno a ritrovarsi e a risolvere i loro problemi? Per scoprire tutto ciò non resta che aspettare l’ultima puntata della seconda stagione della serie Tv “Luce dei miei occhi“.

Luce dei miei occhi: quando andrà in onda l’ultima puntata?

La sesta e ultima puntata della seconda stagione della serie televisiva “Luce dei miei occhi” con Anna Valle e Giuseppe Zeno sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 il prossimo 17 maggio. Ancora pochi giorni quindi per conoscere la verità sulla figlia di Emma.