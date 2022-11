Fiorello ritorna in televisione dopo tre anni di assenza. Dal 5 dicembre 2022 andrà in onda su Rai 2 nella fascia mattutina il nuovo varietà Viva Rai 2!

Il programma televisivo condotto da Fiorello sta per debuttare su Rai 2: il titolo è Viva Rai 2 e arriverà sul piccolo schermo a partire dalle ore 7:15 del mattino.

Scopriamo tutti i dettagli sul nuovo varietà televisivo.

Viva Rai 2: quando arriva in televisione?

Il programma televisivo ideato e condotto da Fiorello, con la partecipazione di Fabrizio Biggio, arriverà su Rai 2 il prossimo 5 dicembre 2022 e sarà trasmesso nella fascia mattutina delle 7:15, dal lunedì al venerdì.

Il format e il cast di Viva Rai 2

Viva Rai 2 si ispira ai precedenti progetti di Fiorello, come Edicola Fiore (2011-2017) e Viva RaiPlay! (2019) e segna il ritorno in televisione del grande artista dopo ben tre anni di assenza.

Il nuovo spettacolo varietà Fiorello lo sta testando già da diverso tempo, prima sui sul suo profilo Instagram e in tempi più recenti direttamente dal portale di RaiPlay.

Inoltre, pare che ad accompagnare Viva Rai 2! ci sarà anche una nuova produzione chiamata Video box, che partirà subito dopo il varietà, verso le 8 del mattino. Per circa 30 minuti, quindi, si vedranno scorrere personaggi comuni con una storia da raccontare, qualcosa da fare e da dimostrare e tutto sarà catturato da una telecamera in uno stile definito, appunto, “video box”: la richiesta di partecipazione è già altissima.

Si dice che nelle intenzioni originali il programma avrebbe dovuto intitolarsi Viva Asiago 10! (sede storica delle reti radiofoniche Rai) e sarebbe dovuto andare in onda su Rai 1, Rai Radio 2 e Rai Play. Tuttavia, dopo una serie di polemiche e ripensamenti, si è pensato di spostare il nuovo varietà direttamente su Rai 2 con il titolo che oggi tutti conoscono: Viva rai 2!

Il comunicato ufficiale del varietà dichiara che le puntate saranno 135 e che andranno in onda tra le 7:15 e le 8:30 del mattino, inizialmente solo su RaiPlay (dal 7 novembre 2022 a giugno 2023 con il titolo Aspettando Viva Rai 2!), successivamente anche su Rai 2 a partire dal 5 dicembre 2022 e in replica su Rai 1 in seconda serata.

Il progetto è diretto da Piergiorgio Camilli e accanto al grande Fiorello comparirà l’attore e conduttore televisivo fiorentino Fabrizio Biggio.

La promozione di Viva Rai 2!

La trasmissione venne promossa la prima volta attraverso un primo spot, andato in onda il 5 novembre 2022, un mese esatto prima la messa in onda effettiva. Nello spot si vede Fiorello accompagnato dal jingle ufficiale del programma, scritto dal cantante Gigi D’Alessio.

C’è stato anche un secondo post dedicato a Viva Rai 2! ed è apparso il 18 novembre 2022. Anche in questo caso il protagonista è Fiorello, che si aggira indisturbato nel mezzo di alcuni dei più noti programmi Rai, tra cui il TG1, Ballando con le stelle e Soliti Ignoti – Il ritorno, e altri eventi particolari, come la cerimonia della campanella in occasione dell’insediamento del nuovo Governo Meloni e il debutto di Samantha Cristoforetti come comandante della ISS.

Tutto è pronto: Viva Rai 2! sta per arrivare.