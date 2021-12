Tutte pazze per “Emily in Paris” e per quella moda parigina a volte chic a volte eccentrica mostrata nella serie tv targata Netflix.

Dal basco al blazer, passando per l’immancabile rossetto rosso, scopriamo come vestirsi mettendo insieme tutti quegli elementi che vanno a comporre l’outfit da perfetta parigina.

Vestirsi come una parigina: i capi e gli accessori per l’outfit perfetto

“Emily in Paris” ormai arrivata alla seconda stagione, ha fatto sognare davvero tutte. Chi infatti, guardando le avventure di Emily Cooper (interpretata da Lily Collins) nella romantica Parigi, non ha sognato di vestire, letteralmente, i suoi panni?

Seguendo questi piccoli consigli e dotandosi di una buona dose di creatività, anche voi potrete finalmente avere il vostro outfit da parigina del tutto personalizzato in base anche a quelli che sono i vostri gusti.

Il tocco di rosso

Per vestirsi come una parigina non più mancare quel tocco di rosso. Un esempio perfetto sono quelle sciarpe all’uncinetto estremamente elaborate, che oltre ad un po’ di colore danno anche una decisa personalità al look. Ma andranno bene anche le morbide e lunghissime sciarpe in cashmere.

In alternativa, oppure perché no, abbinate alla sciarpa, potrete indossare anche un paio di calzature rosse. Le più bon ton sono le ballerine, le più eleganti invece sono le décolleté. Ma per affrontare il freddo della stagione andranno bene anche un paio di tronchetti o di stivali al ginocchio, in ecopelle, in vernice oppure scamosciati.

Le righe

L’outfit da perfetta parigina prevede anche un elemento caratterizzato dal motivo “blue navy stripes”, che possono essere una t-shirt, un maglioncino o un cardigan con appunto la stampa a righe blue navy su sfondo bianco. Bellissimi anche quei capi che hanno il dettaglio colorato, come quello mostrato qui sotto.

Il tocco chic, con questo tipo di fantasia, lo da sicuramente l’accessorio. In questo caso possono essere un paio di orecchini dorati a cerchio, ma saranno perfetti anche un paio di perle se si vuole optare per un look più sobrio.

Il blazer

Anche il blazer è uno degli elementi fondamentali per il nostro outfit. Da preferire sono quello sartoriali, ma si possono trovare anche nei negozi di fast fashion oppure in quelli dedicati alla moda vintage. L’importante è che siano, rigorosamente, con taglio maschile.

Ma come abbinarlo? La scelta più classica cadrebbe sull’abbinamento con dei pantaloni sartoriali dello stesso modello, ma le più trendy possono azzardare con un pantalone wide leg che lasci scoperte le caviglie, abbinato ad un mocassino o una minigonna a pieghe.

L’immancabile basco

Come dicevamo all’inizio dell’articolo, a non poter mancare per un outfit da perfetta parigina è il basco. In commercio lo si può trovare di tantissimi materiali e ovviamente in tantissime colorazioni. Non mancano anche quelli artigianali, ricamati e personalizzati.

Un modo molto trendy in cui portarlo è abbinato ad un fiocco per capelli dello stesso colore con cui legare la vostra chioma, che sia una coda di cavallo bassa, uno chignon o una treccia semplice.