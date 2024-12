Veronica Leoni debutta alla New York Fashion Week con Calvin Klein

Un debutto atteso alla New York Fashion Week

Febbraio 2025 segnerà un momento storico per Calvin Klein, con il debutto della nuova direttrice creativa, Veronica Leoni, durante la New York Fashion Week. La maison ha già lanciato il suo save the date, promettendo una presentazione che abbraccerà sia le collezioni uomo che donna. Questo evento, previsto per venerdì, si inserisce in un contesto di grande attesa e curiosità, poiché il marchio ha vissuto recenti cambiamenti significativi nella sua leadership.

Un cambio di rotta strategico

La nomina di Leoni arriva in un periodo di transizione per Calvin Klein, dopo la vendita della società al gruppo PVH per 730 milioni di dollari. Il fondatore ha ceduto il posto a Francisco Costa, che ha guidato il marchio con successo dal 2003, seguito da Raf Simons, il cui mandato si è concluso tra polemiche. La scelta di Veronica Leoni, fondatrice del marchio Quira e vincitrice del premio LVMH 2023, rappresenta una mossa audace e strategica per riportare il brand sulla scena internazionale.

Le aspettative per la nuova collezione

Eva Serrano, presidente globale del marchio, ha espresso grande entusiasmo per il debutto di Leoni. “Calvin Klein è entusiasta di tornare sul palcoscenico globale alla New York Fashion Week e di svelare la visione creativa di Veronica Leoni per la Calvin Klein Collection”, ha dichiarato. Questo debutto non è solo un’opportunità per mostrare la creatività della designer, ma anche un momento per onorare l’iconico heritage del marchio. Leoni promette di portare una nuova era di innovazione e freschezza, elementi che potrebbero rivelarsi cruciali per il futuro del brand.

Con la sua esperienza e il suo approccio distintivo, Veronica Leoni è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia di Calvin Klein, e il mondo della moda attende con ansia di scoprire cosa ha in serbo per noi. La New York Fashion Week non sarà solo un palcoscenico per la moda, ma un momento di celebrazione per il talento e la creatività femminile.