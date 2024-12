Il colore unghie di tendenza dell’inverno 2024-2025 è il verde oliva. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcune idee di manicure da cui prendere ispirazione.

Unghie colore verde oliva: la tendenze dell’inverno 2024-2025

E’ Selena Gomez, l’attrice, cantante e imprenditrice statunitense più seguita su Instagram, a lanciare il nuovo trend unghie. La Gomez ha infatti sfoggiato uno smalto colore verde oliva, che ha già conquistato tutte. A lanciare le unghie color verde oliva è stato il suo manicurist di fiducia, ovvero Tom Bachik. Il verde oliva è quindi il colore unghie dell’inverno 2024 2025, perfetto sia nella versione monocromatica che arricchito da dettagli e decorazioni, per le amanti della nail art. Ma andiamo adesso proprio a vedere insieme qualche idea di manicure utilizzando il colore verde oliva!

Unghie colore verde olive: idee di manicure

Come abbiamo appena visto, è il verde oliva il colore unghie di tendenza per l’inverno 2024 2025, colore che ha già conquistato tutte. Ma vediamo adesso insieme alcune idee per la vostra manicure:

Unghie quadrate : facciamo un passo indietro negli anni Novanta quando le unghie quadrate erano super cool. Anche questo autunno lo saranno quindi, se siete stufe delle solite unghie a mandorla è ora di cambiare!

: facciamo un passo indietro negli anni Novanta quando le unghie quadrate erano super cool. Anche questo autunno lo saranno quindi, se siete stufe delle solite unghie a mandorla è ora di cambiare! French Manicure: niente più punta bianca, questo inverno sarà di colore verde oliva! Il resto dell’unghia magari di un bel nude.

niente più punta bianca, questo inverno sarà di colore verde oliva! Il resto dell’unghia magari di un bel nude. Mimetiche: il verde oliva è il colore perfetto per creare delle unghie effetto militare.

il verde oliva è il colore perfetto per creare delle unghie effetto militare. Strass: non possono mancare le unghie gioiello, ovvero decorate con strass e perline, eleganti e chic.

non possono mancare le unghie gioiello, ovvero decorate con strass e perline, eleganti e chic. Effetto specchio: un’altra idea di manicure è quella di rendere le nostre unghie così luminose da sembrare uno specchio.

un’altra idea di manicure è quella di rendere le nostre unghie così luminose da sembrare uno specchio. Sticker: via libera agli sticker a tema invernale.

via libera agli sticker a tema invernale. Monocromatiche : se siete a metà strada tra il massimalista e il minimalista le unghie monocromatiche sono quelle che fanno per voi, magari con l’aggiunta di qualche effetto speciale.

: se siete a metà strada tra il massimalista e il minimalista le unghie monocromatiche sono quelle che fanno per voi, magari con l’aggiunta di qualche effetto speciale. Syriup nail : è una tendenza nuova che consiste nel realizzare le unghie effetto sciroppo.

è una tendenza nuova che consiste nel realizzare le unghie effetto sciroppo. Gelatina: infine le unghie effetto gelatina per un look davvero originalissimo!

Unghie colore verde oliva: le altre nuance di tendenza questo inverno 2024-2025

Il colore verde oliva è, come detto, il colore unghie di tendenza per l’inverno 2024 2025, grazie anche a Selena Gomez. Ma, quali sono gli altri colori su cui puntare in questa stagione fredda? Vediamoli adesso insieme: