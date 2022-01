Se siete fan delle pellicole d’azione e vi piacciono i supereroi, è in arrivo una serie tv che fa per voi. Venne dal freddo su Netflix è il mix perfetto di thriller e fantascienza: spie, superpoteri e scene di combattimento in una scena più promettente dell’altra.

Al centro della storia c’è Jenny, una madre americana che dovrà fare i conti con il suo passato da spia russa. La prima stagione avrà una durata di 8 episodi, e in Italia sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 28 Gennaio.

Venne da freddo su Netflix: la trama

Una trama promettente e un cast tutto da scoprire: ancora una volta abbiamo a che fare con una serie tv che parte da delle basi beni solide.

Questa volta è il turno di Venne dal freddo, su Netflix. Lo show è una spy story con diversi elementi fantascientifici, e una trama piena di misteri da svelare nel corso della stagione. Al centro di tutto c’è Jenny Franklin, una madre single americana. Durante una vacanza in Europa con la figlia la sua vita viene nuovamente stravolta dall’irruzione della CIA.

L’organizzazione costringerà la donna a fare i conti con il suo torbido passato, che è tornato a farsi sentire.

Jenny infatti è un’ex-spia russa, ultima sopravvissuta di un esperimento del KGB che le ha donato delle abilità da mutaforma. Sembra però che in circolazione ci sia qualcun altro con le sue abilità. Strani e misteriosi eventi la porteranno a tornare in azione, per poter sventare un pericolo che minaccia la sua famiglia e il mondo intero.

Il cast della serie tv

Il ruolo della protagonista Jenny è affidato a Margarita Levieva, attrice americana di origini russe. Nel mondo della tv è conosciuta per i suoi ruoli in The Deuce e The Blacklist, mentre in quello del cinema è nota per titoli come Allegiance e Toy Boy – un ragazzo in vendita. Al suo fianco, nel ruolo della figlia della protagonista c’è Lydia Fleming. La ragazza interpreta Becca, un’adolescente talentuosa e che pratica pattinaggio sul ghiaccio, che però non conosce la vera identità della madre.

La serie tv è diretta e ideata da Adam Glass, che ha lavorato come scrittore e produttore di numerose altre serie tv di successo. Fra queste ci sono Supernatural, andata in onda dal 2005 al 2020 per 15 stagioni, e The Chi. Finora sappiamo solo di questa prima stagione, che conterà 8 episodi. Ogni puntata durerà circa 60 minuti, e la prima andrà in onda sulla piattaforma streaming Netflix dal 28 Gennaio 2022.

Perché vederla

Se siete alla ricerca di una serie tv che vi coinvolga dal primo all’ultimo minuto, Venne dal freddo è la soluzione adatta a voi. Il personaggio della protagonista assomiglia molto a quello di Natasha Romanoff, la Vedova Nera interpretata per dieci anni da Scarlett Johansson nell’Universo Marvel. Come lei, anche Jenny ha un passato oscuro e delle abilità incredibili nate da allenamenti e sperimentazioni: il tutto condito dall’atmosfera che circonda la tipica spia russa.

Lo show però non promette solo una trama già vista e rivista. Nel corso delle puntate scopriremo sempre più dettagli sulla vecchia vita della protagonista, e non mancheranno certo i colpi di scena. Se la prima stagione avrà un discreto successo di pubblico molto probabilmente Netflix la rinnoverà per una seconda. In questo modo la storia potrà essere portata avanti e la trama verrà sempre più arricchita con l’andare delle puntate.