Tra i programmi più seguiti e apprezzati si annovera senz’ombra di dubbio Uomini e Donne, con il pubblico a casa curioso di scoprire come si evolvono le vicende di coloro che hanno preso parte al noto dating show. Tra questi Giulio Raselli che è stato di recente beccato con un’ex tentatrice di Temptation Island.

Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, nuovo amore per Giulio Raselli? Le ultime

Diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, Giulio Raselli è finito di recente al centro della cronaca rosa per via di un nuovo, presunto, flirt. Prima corteggiatore e poi tronista del programma targato Maria De Filippi, Raselli avrebbe ritrovato l’amore lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, Giulio Raselli e l’ex tentatrice di Temptation Island

In base a quanto si evince da una storia condivisa tramite social dall’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, Giulio Raselli è stato beccato al fianco di un’ex tentatrice di Temptation Island, ovvero Carlotta Adacher, mentre si godono una rilassante vacanza in Turchia.

Al momento comunque, è bene sottolineare, si tratta solo di rumors. Non è dato sapere, pertanto, se i due si stiano effettivamente frequentando o meno. Non resta quindi che attendere e vedere se i due smentiranno o meno le ultime voci in merito.